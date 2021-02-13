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走春推擠衝突！鹿港老街打群架 6人被逮送辦
新春期間，彰化縣鹿港老街人潮擠爆，今天大年初二下午，有2名男子因不滿推擠，扭打成一團，演成6人打群架，鹿港警分局據報後，立即調派5名警力到場，最後全被帶回派出所，依涉嫌妨害秩序現行犯移送彰化地檢署偵辦。
根據臉書「冬星娛樂」提供的4分多鐘畫面，下午2時，在人擠人的鹿港老街裡，幾名男子扭打成一團，一名男子緊抓著另一人頭髮不放，腳還連幾踢猛踹，最後架在牆上，互相不斷叫罵，旁邊還傳出女子尖叫、小孩哭嚎聲音，場面混亂，還有不少人爭相避開，也有人冷眼旁觀
也有人出面勸架，卻未受理會，最後有數名男子合力勸架，阻止雙方再有肢體衝突，鹿港警分局也接獲報案，調派5名員警趕到現場，但雙方仍在互相叫囂，互嗆對罵。
鹿港派出所所長李榮峰指出，當時因 鹿港老街瑤林街人潮眾多，雙方人馬疑似因太擁擠，不慎發生肢體碰撞、推擠，其中陳姓男子、施姓男子發生口角、肢體衝突，演成6男扭打成一團，員警到場後，將6人全帶回警所。
李榮峰說，雖然雙方均不願提告對方傷害，但他們當街打群架，警方最後依修法後的刑法第150條，涉嫌妨害秩序現行犯移送彰化地檢署偵辦。
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