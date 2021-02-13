影／百貨公司坐椅上有名牌皮夾 男子行竊過程全都錄

台南市28歲陳姓女子昨晚到新光三越台南新天地小西門B1用餐，不慎遺落一只名牌皮夾在休息區坐椅上，裡面還有現金2萬多元及多張信用卡，她返家後才發現皮夾遺失，通報店家，調閱監視器，發現一名戴著鴨舌帽、穿白襯衫的阿伯拿走皮夾，報警處理。警方表示，已深入調查。

台南市警二分局調查，民眾報案時，店家已經打烊，安管人員也已經下班，今天則重返現場，逐層調閱監視器，釐清嫌犯離開路徑。店家表示會全力配合，並呼籲民眾注意隨身貴重物品。

據調查，昨晚6時，28歲陳姓女子跟家人到新光三越台南新天地用餐，離開時坐在休息區等待家人時，把一個白色香奈兒皮夾遺落在長板凳上，裡頭有2萬多元現金及多張信用卡等，返家後發現皮夾不見了，報警處理。