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過年停車再難也千萬別停巷子！嚴重者恐會惹上7年以上重罪

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影／百貨公司坐椅上有名牌皮夾 男子行竊過程全都錄

聯合報 / 記者邵心杰／台南即時報導

台南市28歲陳姓女子昨晚到新光三越台南新天地小西門B1用餐，不慎遺落一只名牌皮夾在休息區坐椅上，裡面還有現金2萬多元及多張信用卡，她返家後才發現皮夾遺失，通報店家，調閱監視器，發現一名戴著鴨舌帽、穿白襯衫的阿伯拿走皮夾，報警處理。警方表示，已深入調查。

台南市警二分局調查，民眾報案時，店家已經打烊，安管人員也已經下班，今天則重返現場，逐層調閱監視器，釐清嫌犯離開路徑。店家表示會全力配合，並呼籲民眾注意隨身貴重物品。

據調查，昨晚6時，28歲陳姓女子跟家人到新光三越台南新天地用餐，離開時坐在休息區等待家人時，把一個白色香奈兒皮夾遺落在長板凳上，裡頭有2萬多元現金及多張信用卡等，返家後發現皮夾不見了，報警處理。

根據監視器畫面，年約60多歲男子發現皮夾後，先環顧四周，見無人注意後，緩緩坐在長板凳上，用左手把皮夾挪到身後，佯裝鞋子進沙脫鞋，再趁機把皮夾放到褲子背後，得手後隨即離開，整個過程僅約3分鐘。

陳女調閱監視器，發現一名戴著鴨舌帽、穿白襯衫的阿伯拿走皮夾，報警處理。記者邵心杰／翻攝
陳女調閱監視器，發現一名戴著鴨舌帽、穿白襯衫的阿伯拿走皮夾，報警處理。記者邵心杰／翻攝
年約60歲男子佯裝鞋子進沙脫鞋，再趁機把皮夾放到褲子背後，得手後隨即離開。記者邵心杰／翻攝
年約60歲男子佯裝鞋子進沙脫鞋，再趁機把皮夾放到褲子背後，得手後隨即離開。記者邵心杰／翻攝

監視器 信用 香奈兒

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