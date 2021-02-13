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男子開車找酒喝撞死拾荒婦 婦遭拖行650公尺男逃逸被逮

聯合報 / 記者廖炳棋/即時報導

今天凌晨4時許，台北市發生一起肇事逃逸案件，楊姓男子（68歲）開車到萬華區找飲酒店要喝酒，卻因過年期間店家沒開，或因客滿無法入店，最後敗興回家，不料他行經和平西路三段時，撞上拾荒的李姓女子（59歲），女子卡在車底遭拖行650公尺，直到車輛撞上和平西路3段的華江橋護欄，女子才與車輛脫離，女子當場慘死，楊男駕車逃逸遭警方逮捕。

警方指出，楊姓男子凌晨4時許，開車行經和平西路三段211號前，撞上正在穿越馬路的李女，女子倒地楊男沒下車查看，直到楊男撞上護欄，女子才脫離車底。

楊男肇逃開車鑽進桂林路242巷口，又撞上人行道內，警方趕到逮捕楊男，酒測後楊男沒有酒精反應，依照肇事逃逸致死罪嫌將楊移送法辦。

楊男辯稱，因為案發時下雨加上天色昏暗，沒有看到李女，警方將進一步調查釐清案發原因。

楊姓男子駕白色車輛找酒喝，撞死拾荒婦後，婦人遭拖行650公尺，男子逃逸被逮。記者廖炳棋/翻攝
楊姓男子駕白色車輛找酒喝，撞死拾荒婦後，婦人遭拖行650公尺，男子逃逸被逮。記者廖炳棋/翻攝

人行道 拾荒 酒店

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