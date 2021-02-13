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約定8萬現金換人民幣卻是搶劫 高雄警12小時內火速逮人
高雄市22歲趙姓男子本月10日晚間11時許，原與一名徐姓男子相約至左營區富民路以台幣現金兌換人民幣及遊戲點數，沒想徐男夥同友人劉姓男子，趁趙男腳有傷，對趙男噴辣椒水並搶走8萬元現金後駕車逃逸，左營警分局警方昨將兩人逮捕並依強盜罪嫌送辦，檢方訊後徐男3萬元交保、劉男請回。
據了解，趙男在臉書兌換人民幣相關社團私訊徐男（25歲），表示想以現金兌換人民幣，徐男稱也可以兌換遊戲點數，兩人約定本月10晚間11時許，先由徐男開車載趙男至ATM領錢再進行交易。
等趙男領完錢，徐男看趙男因先前車禍腳部受傷行動不便，聲稱要先去找朋友，便將趙男載到左營區緯十路人煙稀少的地方，並聯繫劉姓友人（32歲）到地點，兩人朝趙男頭部及眼睛噴灑辣椒水，再合力將趙男推下車，搶走趙男放有現金8萬元的手提包後駕車逃逸。
警方獲報調閱沿路監視器以車追人，報請橋頭地檢署核發拘票後，昨天中午找到徐男及劉男，兩人說詞不一，對金錢下落互相推卸責任，徐男承認以辣椒水傷人，但否認搶錢，檢方訊後將徐男以3萬元交保、劉男請回。左營分局表示，警方將持續追查現金下落。
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