男子下計程車跌坐馬路 遭2車輾過送醫不治

台北市中正區汀洲路昨晚10時許發生死亡車禍，59歲褚姓男子自計程車下車後跌坐在地，遭後方機車和計程車連續輾過，警消獲報到場發現他已無呼吸心跳，緊急送醫搶救仍不治。

警消昨晚10時許獲報，指中正區汀洲路一段發生一起死亡車禍，男乘客自計程車下車後，因不明原因跌坐在地，遭後方機車和另一輛計程車輾過，經派員到場處理，發現男乘客已無呼吸心跳，緊急送醫急救仍宣告不治。

根據調查，死者為59歲褚男，搭計程車到案發處下車後，因不明原因跌坐在地，未料遭後方42歲王姓女騎士騎機車輾過，隨後又被另一輛55歲劉姓男子所駕駛的計程車再度輾傷，傷重的褚男當場失去呼吸心跳。

搭載褚男的計程車駕駛供稱，死者上車時，身上疑似有酒味；另，劉男和王女兩人酒測值皆為零。關於褚男詳細死因，仍待檢方後續相驗釐清。