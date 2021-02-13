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登山自治條例促保障 搜救也要使用者付費

中央社 / 台中13日電

近年山難案件頻傳，台中、南投、花蓮、屏東等縣市相繼訂定「登山活動管理自治條例」，其中台中自民國106年至今已開罰23件，並以書面命令支付搜救費用，讓搜救也要「使用者付費」。

台灣土地2/3面積是山地，有超過268座海拔3000公尺以上高峰，以島嶼地形來說，高山密度堪稱全球前幾名。攀登百岳、高山活動的熱潮也日益盛行。

然而近年山域意外事故層出不窮，地方消防局救難人員每次執行搜救工作常投入大量人力、物力，乃至不可避免的耗費巨額公帑，也引來「浪費社會資源」爭議。台中市、南投縣、花蓮縣、苗栗縣、屏東縣均訂有「登山活動管理自治條例」，採搜救使用者收費，不再全民埋單。

其中台中市政府訂定「台中市登山活動管理自治條例」，經行政院民國105年11月16日核定，並在同年11月24日公布實施。

自治條例規定，民眾進入管制山域應依登山計畫從事登山活動，不得改變活動路線或範圍，且應攜帶定位功能器材或可供緊急聯絡的通信設備，登山活動範圍涉及特殊管制山域，必須由具有救護證照的領隊帶領，並投保登山綜合保險，且中央氣象局發布海上颱風警報時，已入山者必須馬上撤離。

台中市消防局災害搶救科表示，若登山民眾違反自治條例，可依規定處新台幣3000元至5萬元罰鍰，且因前往特殊管制山域從事登山活動遭受事故，由消防局出動進行搜救者，得以書面命令支付搜救費用。

消防局表示，自治條例上路後至今已開罰23件，106年1件、107年7件、108年5件、109年10件，另以書面命令支付搜救費用共計21件，106年0件、107年7件、108年3件、109年11件，縮小範圍來看，109年的案件數，不管是開罰或是命令支付搜救費，都是呈現倍數增加。

消防局指出，遭開罰的案件中，以未投保登山綜合保險為大宗占17件，其次為領隊未領有救護證照有15件，另有山友登山未帶手機而被開罰。另外，109年共向11件山難案件，共命令支付搜救費用7萬4458元。

消防局提醒，民眾上山務必詳細規劃登山路線與計畫，攜帶登山地圖或使用手機導航，同時評估自己腳程，提早規劃登山與下山時間，且必須遵守自治條例相關規定。

若不幸在山上迷路，務必利用手機或無線電等通訊器材與消防局聯繫，回報受困位置與經緯度，留在原地等待救援。

台中市 登山活動管理自治條例

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