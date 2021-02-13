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山林解禁國旅盛行 中市山域救援案109年倍增

中央社 / 台中13日電

行政院前年宣布國家山林解禁，加上去年受疫情影響，國旅趨於熱門、登山活動盛行，但台中市消防局卻發現，去年的山域救援件數多出前年近1倍，呼籲民眾應注意登山安全。

台中市轄內海拔3000公尺以上的山岳約有65座，不同的氣候及地形變化，造成不同的山域意外事故，熱門登山路線包含雪東線、武陵四秀、志佳陽線、大劍線、北一段、北二段、大雪山及八仙山國家森林遊樂區。

另外，台中市和平區的谷關風景區內，有7座中級山被稱為「谷關七雄」，因坡度較平緩、可一日來回，也是熱門路線。

行政院民國108年10月宣布國家山林解禁政策，推動山林開放，鬆綁全台81處林道，並將登山申請簡化；此外，去年疫情爆發，國人無法出國轉而國旅，也讓登山活動興起。

台中市消防局災害搶救科表示，台中市山域事故救援統計近9年來不斷攀升，從民國100年的17件到109年提高到78件，件數幾乎增加約4.5倍。

縮小範圍來看，109年救援件數為78件，也較108年的42件增加近1倍，導致救援支出逐年提高。

消防局進一步分析，109年2500公尺以上高山的救援案有17件、2500公尺以下為61件，救援類型以迷途或失聯占大宗為39件，受傷20件、疾病19件，共有6人死亡。

為確保登山安全，消防局提醒民眾，登山時應與熟識路線的人同行，並攜帶足夠的照明設備、水、糧食、雨具、手機或無線電及哨子。

若不幸在山上迷路，務必利用手機或無線電等通訊器材與消防局聯繫，回報受困位置與經緯度，也要注意保暖與安全，留在原地等待救援。

消防局建議，應詳細規劃登山路線與計畫，攜帶登山地圖或使用手機導航，同時評估自己的腳程，提早規劃登山與下山時間。

台中市 行政院

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