快訊

影／回娘家起大早還是踩「地雷」 國道中部路段就是塞

年初二台中賭場驚傳尋仇兇殺命案 鎖定負責人砍殺多刀致死

聽新聞
test
0:00 / 0:00

年初二賭場驚傳尋仇兇殺命案 鎖定負責人砍殺多刀致死

聯合報 / 記者白錫鏗／台中即時報導

台中市南屯區益豐路的一處私人招待所涉嫌經營賭場，今天清晨發生尋仇殺人命案。圖／讀者提供
台中市南屯區益豐路的一處私人招待所涉嫌經營賭場，今天清晨發生尋仇殺人命案。圖／讀者提供

台中市南屯區益豐路的一處私人招待所涉嫌經營賭場，今天清晨疑發生賭博糾紛，約20餘人分乘數部轎車，前往招待所，直接闖入休息室，朝招待所主事者陳姓男子的胸腹、背部砍殺多刀，致臟器外露；經送林新醫院急救不治，警方已找到目擊證人，正全面緝兇。

死者陳男身中多刀，致命傷是胸口1刀，左肩及左手背、後背。警方目前研判：不排除陳男與行凶者之間有恩怨，行凶者得悉陳男行蹤後撂人來專找陳男，單一性針對他下手。目前已帶回現場關係人證人訊問中。

警方說，中市益豐路4段387號5樓，於今天清晨6時18分發生疑似多人持刀進入5樓內朝休息室裡陳姓男子(46歲)刺殺案。死者陳男送往林新醫院救治到院前死亡。現場室內聚集有20餘人疑為過年期間聚集打麻將，遭分乘數部轎車之嫌疑人約20餘人入內，直接找到休息室內的陳男朝其身體(主要背部)猛刺，現帶回洪、林2位目擊者調查中。

警方已掌握車號，目前已派員緝凶中。案發地5樓無招牌、2-4樓分別有會計事務所及冠宥資產管理公司。市警四分局已根豦目擊證人，以及掌握的線索，全面緝兇。

示意圖／本報資料照片
示意圖／本報資料照片

賭博 麻將 台中市

延伸閱讀

影／年前掃賭色 萬華警法辦356人驚見「度假級」賭場

加速民眾接種！體育場、賭場都成大型疫苗站

高雄毒品人口租屋處起衝突 1刀刺進對方心臟釀凶殺命案

新北中和烘爐地命案 2男陳屍車內疑輕生

相關新聞

年初二賭場驚傳尋仇兇殺命案 鎖定負責人砍殺多刀致死

台中市南屯區益豐路的一處私人招待所涉嫌經營賭場，今天清晨疑發生賭博糾紛，招待所主事者陳姓男子的胸腹、背部遭砍殺多刀，致臟...

找到了！拿BB彈誤射清潔隊員 國中生見新聞不安自首

新北市新莊區一名黃姓清潔員在小年夜時執行垃圾清運任務，卻在跟隨垃圾車到中港一街收垃圾時，被不明人士以BB槍射擊，黃員事後...

影／永和警急救不治 車隊移靈派出所同仁淚別：一路好走

新北市永和警分局中正橋派出所50歲張國聖巡佐在小年夜當天疑因身體不適，倒在派出所前，送醫後經過兩天急救，家屬今天忍痛拔管...

獨／情侶年初一走春山中迷路 高市警消上山救人

春節連續假期第三天，不少人利用好天氣出遊，一對情侶今天到高雄茂林山區遊玩，兩人在茂林谷羅木斯步道迷路，因找不到下山路徑打...

ATM資安春節不打烊 慎防釣魚簡訊！

「春節期間，銀行ATM無休並加強資安與客服！」金管會表示，春節期間自動提款機（ATM）全年無休，督促各金融機構加強ATM補鈔、檢修與管理，提供24小時客服專線供民眾諮詢，並強化資安措施，以因應企業與民眾資金調度需求；也提醒民眾勿點選來路不明簡訊，以免落入釣魚詐騙陷阱。

頭城外澳海灘發現無名女屍 警公布衣著飾品特徵盼指認

宜蘭縣頭城外澳岩堵海灘，今天上午近8時發現一具中年無名女屍，身上沒有身分證明文件，警方公布死者年籍特徵及衣物、飾品，盼協...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。