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年初二賭場驚傳尋仇兇殺命案 鎖定負責人砍殺多刀致死
台中市南屯區益豐路的一處私人招待所涉嫌經營賭場，今天清晨疑發生賭博糾紛，約20餘人分乘數部轎車，前往招待所，直接闖入休息室，朝招待所主事者陳姓男子的胸腹、背部砍殺多刀，致臟器外露；經送林新醫院急救不治，警方已找到目擊證人，正全面緝兇。
死者陳男身中多刀，致命傷是胸口1刀，左肩及左手背、後背。警方目前研判：不排除陳男與行凶者之間有恩怨，行凶者得悉陳男行蹤後撂人來專找陳男，單一性針對他下手。目前已帶回現場關係人證人訊問中。
警方說，中市益豐路4段387號5樓，於今天清晨6時18分發生疑似多人持刀進入5樓內朝休息室裡陳姓男子(46歲)刺殺案。死者陳男送往林新醫院救治到院前死亡。現場室內聚集有20餘人疑為過年期間聚集打麻將，遭分乘數部轎車之嫌疑人約20餘人入內，直接找到休息室內的陳男朝其身體(主要背部)猛刺，現帶回洪、林2位目擊者調查中。
警方已掌握車號，目前已派員緝凶中。案發地5樓無招牌、2-4樓分別有會計事務所及冠宥資產管理公司。市警四分局已根豦目擊證人，以及掌握的線索，全面緝兇。
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