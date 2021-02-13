ATM資安春節不打烊 慎防釣魚簡訊！

「春節期間，銀行ATM無休並加強資安與客服！」金管會表示，春節期間自動提款機（ATM）全年無休，督促各金融機構加強ATM補鈔、檢修與管理，提供24小時客服專線供民眾諮詢，並強化資安措施，以因應企業與民眾資金調度需求；也提醒民眾勿點選來路不明簡訊，以免落入釣魚詐騙陷阱。

加強ATM及網銀資安

「已請各金融機構配合採取下列金融服務措施！」金管會表示，各金融機構應確實建立資訊系統及資訊安全監控機制、應變計畫與通報程序，並進行情境演練，且應特別注意各類異常情形之監控。各金融機構應注意網路銀行系統負載量，以確保春節期間之電子銀行服務順暢運作。

「信用卡、電子票證及電子支付、網路銀行及ATM都提供24小時客服專線。」金管會提醒民眾，春節期間可多利用電子銀行服務，若使用ATM遇到問題時，請務必保存「交易明細單」，並善用金融機構於ATM旁張貼之客服專線；網路交易時應注意資訊安全，避免個人資料外洩。

釣魚簡訊「別上鈎」

「對於不明簡訊之連結應提高警覺，請勿點選連結登入，以保障自身權益。」金管會提醒民眾，隨國人使用網路銀行及行動銀行比率上升，詐騙集團利用釣魚簡訊，誘導民眾點選連結至假冒之網路銀行頁面登入帳號密碼，待歹徒取得民眾個人資料及帳號、密碼，即登入受害民眾真實的金融機構網路銀行，進行轉帳。

金管會表示，銀行應於官網、網路銀行及行動銀行APP強化客戶交易安全宣導，並主動提醒使用網銀與行動銀行之客戶不要點選來路不明的簡訊及連結。另銀行一經發現假冒網站，應立即通知警政單位，銀行並應提供客服專線供民眾詢問，尤其是春節期間應提供適足之客服人力，保持金融客服管道暢通。

民眾於使用網路銀行及行動銀行時，如有任何疑義，應先撥打所屬銀行官網之客服專線，切勿依簡訊指示進入網銀頁面輸入相關登入資料，或撥打簡訊顯示之電話號碼，以避免遭受詐騙；「民眾如察覺有遭詐騙之虞，請立即撥打『165反詐騙專線』洽詢。」

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