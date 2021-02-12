頭城外澳海灘發現無名女屍 警公布衣著飾品特徵盼指認

宜蘭縣頭城外澳岩堵海灘，今天上午近8時發現一具中年無名女屍，身上沒有身分證明文件，警方公布死者年籍特徵及衣物、飾品，盼協尋家屬指認死者身分。

礁溪警分局表示，死者今天清晨7時50分被發現陳屍在岩堵海灘上，當時身穿灰色上衣、黑色長褲和黑色布鞋。

初步勘查，死者年約50至60歲，身高特160至165公分，短髮，髮末染棕色並摻雜一些白髮。死者有修眉，脖子上掛有白色玉珮，左手配戴綠色玉手鐲。

警方表示，這名女性死者的遺體，目前暫時冰存在宜蘭縣立殯葬管理所（員山鄉蜊埤路27號），若有認識失蹤民眾，特徵相符者，希望能與礁溪警分局聯絡，協助指認。

聯絡電話：礁溪分局勤務指揮中心（03）9882053、礁溪分局偵查隊、（03）9883801。