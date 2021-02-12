聽新聞
test
0:00 / 0:00
頭城外澳海灘發現無名女屍 警公布衣著飾品特徵盼指認
宜蘭縣頭城外澳岩堵海灘，今天上午近8時發現一具中年無名女屍，身上沒有身分證明文件，警方公布死者年籍特徵及衣物、飾品，盼協尋家屬指認死者身分。
礁溪警分局表示，死者今天清晨7時50分被發現陳屍在岩堵海灘上，當時身穿灰色上衣、黑色長褲和黑色布鞋。
初步勘查，死者年約50至60歲，身高特160至165公分，短髮，髮末染棕色並摻雜一些白髮。死者有修眉，脖子上掛有白色玉珮，左手配戴綠色玉手鐲。
警方表示，這名女性死者的遺體，目前暫時冰存在宜蘭縣立殯葬管理所（員山鄉蜊埤路27號），若有認識失蹤民眾，特徵相符者，希望能與礁溪警分局聯絡，協助指認。
聯絡電話：礁溪分局勤務指揮中心（03）9882053、礁溪分局偵查隊、（03）9883801。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言