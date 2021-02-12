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找到了！拿BB彈誤射清潔隊員 國中生見新聞不安自首
新北市新莊區一名黃姓清潔員在小年夜時執行垃圾清運任務，卻在跟隨垃圾車到中港一街收垃圾時，被不明人士以BB槍射擊，黃員事後前往派出所報案，今天下午一名13歲國中生在父親陪同下前往新莊警分局「自首」，向警方坦承自己誤射清潔隊員，獲得黃員原諒後雙方和解。
環保局指出，新莊區隊黃姓隨車隊員在本月10日晚間於中港一街94號附近執行垃圾清運作業時，遭不明人士從高處疑似以BB彈射擊左肩及左手，造成受傷部位紅腫，案發後立即向所在派出所報案。
警方獲報後，立即在除夕夜當晚動員大量警力挨家挨戶訪查，但並未發現可疑人士，案經媒體報導後，該名13歲國中生看到報導感到不安，今天主動在家長陪同下前往新莊警分局「自首」。
國中生的家屬說，他從小就喜歡看警匪片，也立志將來要當警察，對員警生活非常感興趣，還從文具店買來一把塑膠BB槍練手感，小年夜當晚他在房間把玩BB槍，看到垃圾車經過便瞄準垃圾車車斗，沒想到卻意外射中黃姓清潔員，對他感到十分抱歉；黃員得知國中生並非故意後，也選擇原諒國中生，雙方和解未提告。
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