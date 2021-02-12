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身背4案通緝犯除夕逛大街 吉安警眼尖識破遞解歸案
新北市一名卓姓男子因詐欺、竊盜案件遭到通緝，遠到花蓮租屋藏匿，除夕出門在吉安鄉逛大街時，因形跡可疑遭巡邏員警眼尖攔下查獲，發現他身上竟背了4案，警詢後將他解送歸案。
吉安警分局太昌派出所員警在春節期間仍持續巡邏，維護治安。昨除夕當天上午11時左右，巡邏到吉安鄉明仁一街時，發現有一名中年男子看到巡邏車就想躲，覺得有異，將他攔下盤查。
卓男原本佯裝配合，卻謊報他人身分，想要矇闖過關；不過警方並沒上當，以行動電腦的人臉辨識系統反覆查證，查出他是詐欺及竊盜通緝犯，當場上銬帶回派出所。
警方查出，41歲的卓男家住新北市，分別在台北士林、宜蘭、基隆涉及竊除夕上午11時左右，在轄區吉安鄉明仁一街看見一名形跡可疑的男子，員警立即停下上前盤查，男子一開始佯裝配合，卻謊報他人身分意圖矇騙過關°
巡邏員警運用行動電腦的人臉辨識系統反覆查證，當場拆穿男子的謊言，原來是一名詐欺及竊盜通緝犯，男子見東窗事發無路可逃，只好乖乖配合，於是警方立即將他逮捕上銬帶回詢問°
經查該名年約41歲的卓姓男子，分別在宜蘭涉及兩起竊盜案、台北士林一起竊盜案、基隆涉及一起詐欺案。身背4案的他於是在去年10月逃亡到花蓮租屋藏匿，去年12月被發布通緝，還以為神不知鬼不覺，卻在除夕上午出門時，被巡邏員警眼尖發現，警方在完成相關詢問後，就依法將他遞解歸案。
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