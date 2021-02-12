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獨／情侶年初一走春山中迷路 高市警消上山救人

聯合報 / 記者徐白櫻／高雄即時報導

春節連續假期第三天，不少人利用好天氣出遊，一對情侶今天到高雄茂林山區遊玩，兩人在茂林谷羅木斯步道迷路，因找不到下山路徑打電話報警求助，高市消防局茂林分隊人員獲報上山救援，所幸天黑前已經找到人，正設法營救下山。

茂林谷位在茂林部落東側，位處濁口溪與支流木勝溪交會處，原住民稱為羅木斯（Lumusu），意為「美麗的山谷」，當地有步道、吊橋與瀑布，假日遊客不少，曾發生多起溺水意外。

今天下午3點44分，高市消防局接獲民眾報案，一對情侶在茂林山區的羅木斯步道走失請求救援。警消表示，兩名迷路的民眾手機可定位，消防分隊會同警方前往山區搜救，約在5點左右找到人，因救援情侶所在之處地勢險峻，警消正設法用繩索抵達受困地點。

茂林谷是高雄茂林著名景區，通往瀑布的羅木斯步道陡峭。圖／取自茂管處網站
茂林谷是高雄茂林著名景區，通往瀑布的羅木斯步道陡峭。圖／取自茂管處網站
茂林谷瀑布景觀宜人。圖／取自茂管處網站
茂林谷瀑布景觀宜人。圖／取自茂管處網站

情侶 原住民 溺水

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