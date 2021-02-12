聽新聞
test
0:00 / 0:00
獨／情侶年初一走春山中迷路 高市警消上山救人
春節連續假期第三天，不少人利用好天氣出遊，一對情侶今天到高雄茂林山區遊玩，兩人在茂林谷羅木斯步道迷路，因找不到下山路徑打電話報警求助，高市消防局茂林分隊人員獲報上山救援，所幸天黑前已經找到人，正設法營救下山。
茂林谷位在茂林部落東側，位處濁口溪與支流木勝溪交會處，原住民稱為羅木斯（Lumusu），意為「美麗的山谷」，當地有步道、吊橋與瀑布，假日遊客不少，曾發生多起溺水意外。
今天下午3點44分，高市消防局接獲民眾報案，一對情侶在茂林山區的羅木斯步道走失請求救援。警消表示，兩名迷路的民眾手機可定位，消防分隊會同警方前往山區搜救，約在5點左右找到人，因救援情侶所在之處地勢險峻，警消正設法用繩索抵達受困地點。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言