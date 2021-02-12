獨／情侶年初一走春山中迷路 高市警消上山救人

春節連續假期第三天，不少人利用好天氣出遊，一對情侶今天到高雄茂林山區遊玩，兩人在茂林谷羅木斯步道迷路，因找不到下山路徑打電話報警求助，高市消防局茂林分隊人員獲報上山救援，所幸天黑前已經找到人，正設法營救下山。

茂林谷位在茂林部落東側，位處濁口溪與支流木勝溪交會處，原住民稱為羅木斯（Lumusu），意為「美麗的山谷」，當地有步道、吊橋與瀑布，假日遊客不少，曾發生多起溺水意外。