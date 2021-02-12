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影／年初一走春傳意外 高雄婦人在柴山秘境落水獲救

聯合報 / 記者徐白櫻／高雄即時報導

高雄柴山海蝕洞秘境常發生意外，大年初一又傳出失足落水事故，一名許姓女婦人與家人出遊，今天中午左右，許女在海蝕洞附近滑倒落水，所幸海巡署人員恰巧在附近巡邏，而且女子落水處是礁岩區水淺處，僅受到擦傷與驚嚇，送醫無大礙。

柴山海岸線是珊瑚礁岩地形，海水沖蝕峭壁產生獨特景色，天然岩洞是近年熱門著名打卡景點，因地形險峻複雜，以往曾經發生多起意外。今天南部天氣好，柴山海蝕洞遊客多達數十人，下午1點左右傳出婦人失足落海。

海巡署南部分署第五岸巡隊指出，第二機動巡邏站人員在海蝕洞附近巡邏，聽聞遊客呼喊，發現許姓遊客（女，57歲）在礁岩上行走時不慎落海，海巡人員上前救援，與家人合力將許女營救上岸，並給予保暖衣物。

海巡署人員表示，許女在觀景台不慎滑倒，跌落處水不深，身上有擦傷但可以行走，給予簡單救護後協助就醫。

許女在觀景台不慎滑倒，海巡署人員協助脫困。記者徐白櫻／翻攝
許女在觀景台不慎滑倒，海巡署人員協助脫困。記者徐白櫻／翻攝
許姓女遊客在海蝕洞觀景台落水，全身溼透身體有擦傷。記者徐白櫻／翻攝
許姓女遊客在海蝕洞觀景台落水，全身溼透身體有擦傷。記者徐白櫻／翻攝

海巡署 保暖 事故

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