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影／永和警急救不治 車隊移靈派出所同仁淚別：一路好走

聯合報 / 記者柯毓庭／新北即時報導

新北市永和警分局中正橋派出所50歲張國聖巡佐在小年夜當天疑因身體不適，倒在派出所前，送醫後經過兩天急救，家屬今天忍痛拔管，中午11時39分張員宣告不治，移靈車隊下午經過派出所，所內同仁站在派出所前向車隊敬禮，高喊「學長任務結束，一路好走」，淚別送張員最後一程。

派出所內同事表示，張員平時有心血管方面的疾病，疑因近日天氣變化較大，導致張員突然病發，本月10日小年夜當天出勤時，張倒在派出所前，同仁發現後緊急送往慈濟醫院新店分院急救並裝上葉克膜，歷經兩天急救後，家屬今天忍痛同意拔管，中午11時許張佐宣告不治。

移靈車隊今天下午2時50分從新店慈濟醫院出發，行經中正橋派出所前，所內同仁站在派出所外，由分局長李宏振帶頭向車隊致敬，高喊「國聖學長任務結束，一路好走」，讓許多派出所同仁忍不住紅了眼眶。

永和警分局表示，將全力協助張員家屬處理後事。

永和警分局中正橋派出所同仁在分局長帶領下，向執勤時倒下急救不治的巡佐張國聖敬禮。記者柯毓庭／翻攝
永和警分局中正橋派出所同仁在分局長帶領下，向執勤時倒下急救不治的巡佐張國聖敬禮。記者柯毓庭／翻攝

慈濟 葉克膜

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