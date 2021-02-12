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男子外出溜狗遭比特犬咬傷 屏東警掌握飼主將通知到案

聯合報 / 記者尤聰光／台東即時報導

屏東縣臉書社團「長治大小事」，今有網友貼出一名女子指稱先生散步遛狗，突遭一隻比特犬攻擊，先生為保護愛犬，導致身體多受傷，當下卻不見比特犬飼主關心慰問，反而離開現場，憤而報警。警方表示，已鎖定飼主，將通知到案。

「長治大小事」今網友貼文，內容指稱：「先生早上9點，於農科柳月湖附近散步遛狗時，突然遭到未繋繩的比特犬襲擊，來不及反應，先生為保護愛犬，以徒手阻擋其攻擊，不幸造成多處受傷」。

「事後比特犬的主人不但不予幫助，反而事不關己的逃走了。現已報警，尚未找到飼主。只希望他們能夠出面承擔責任，且未來遛狗必定要繋繩，不再造成他人受傷」。

屏東分局德協派出所副所長林榮涁表示，比特犬咬傷一案，已開立報案三聯單，並積極調閱路口監視器，鎖定飼主，將通知案嫌到案說明，依法究辦。呼籲民眾帶寵物外出請記得使用繫繩，確保寵物及其他用路人安全。

屏東縣臉書社團「長治大小事」，今有網友貼出比特犬攻擊事件，警方表示，已鎖定飼主，將通知到案。圖／翻攝自長治大小事
屏東縣臉書社團「長治大小事」，今有網友貼出比特犬攻擊事件，警方表示，已鎖定飼主，將通知到案。圖／翻攝自長治大小事

比特犬 遛狗 屏東縣

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