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男子外出溜狗遭比特犬咬傷 屏東警掌握飼主將通知到案
屏東縣臉書社團「長治大小事」，今有網友貼出一名女子指稱先生散步遛狗，突遭一隻比特犬攻擊，先生為保護愛犬，導致身體多受傷，當下卻不見比特犬飼主關心慰問，反而離開現場，憤而報警。警方表示，已鎖定飼主，將通知到案。
「長治大小事」今網友貼文，內容指稱：「先生早上9點，於農科柳月湖附近散步遛狗時，突然遭到未繋繩的比特犬襲擊，來不及反應，先生為保護愛犬，以徒手阻擋其攻擊，不幸造成多處受傷」。
「事後比特犬的主人不但不予幫助，反而事不關己的逃走了。現已報警，尚未找到飼主。只希望他們能夠出面承擔責任，且未來遛狗必定要繋繩，不再造成他人受傷」。
屏東分局德協派出所副所長林榮涁表示，比特犬咬傷一案，已開立報案三聯單，並積極調閱路口監視器，鎖定飼主，將通知案嫌到案說明，依法究辦。呼籲民眾帶寵物外出請記得使用繫繩，確保寵物及其他用路人安全。
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