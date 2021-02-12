男子外出溜狗遭比特犬咬傷 屏東警掌握飼主將通知到案

屏東縣臉書社團「長治大小事」，今有網友貼出一名女子指稱先生散步遛狗，突遭一隻比特犬攻擊，先生為保護愛犬，導致身體多受傷，當下卻不見比特犬飼主關心慰問，反而離開現場，憤而報警。警方表示，已鎖定飼主，將通知到案。

「長治大小事」今網友貼文，內容指稱：「先生早上9點，於農科柳月湖附近散步遛狗時，突然遭到未繋繩的比特犬襲擊，來不及反應，先生為保護愛犬，以徒手阻擋其攻擊，不幸造成多處受傷」。

「事後比特犬的主人不但不予幫助，反而事不關己的逃走了。現已報警，尚未找到飼主。只希望他們能夠出面承擔責任，且未來遛狗必定要繋繩，不再造成他人受傷」。