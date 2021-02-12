高市婦人鑽戒掉溝底 警用手電筒照現奇特反光失而復得

高雄市張姓婦人昨天傍晚外出採買年貨，意外遺失手上鑽戒，慌張進入小港警分局向員警求助。員警陪同張婦與老公沿線找尋，用手電筒照射水溝發現溝內有一道奇特光芒，打開水溝蓋果真找回張婦遺失的鑽戒，張姓婦人失而復得驚喜不已，開心道謝返家吃團圓飯。

昨天傍晚5點多，48歲張姓婦人與老公一起外出採訪年貨，車子暫停在小港路與港信路口的超商對面，準備上車返家時，張婦發現手上的鑽戒意外遺失，四處找尋一無所獲，兩人著急前往小港派出所報案，期待有人撿到送至警局。