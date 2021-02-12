社群網站發威 警找回基隆小年夜走失老婦

基隆警察局第二分局10日傍晚接獲一名老翁報案，其精神狀況不佳、患有慢性病的胞妹走失，警員立即調閱監視器，也到社群媒體發文協尋，沒想到真接獲民眾通報，有特徵與文章相同的婦人徘徊醫院門口，經確認確實為走失婦人，也讓家屬能安心過年。

基隆警二分局安瀾橋派出所員警林楷哲、林育賢接獲報案後，調閱監視器發現婦人徒步前往市區，同時也利用社群媒體協尋，事隔幾小時後，有民眾通報基隆長庚醫院急診室門口有老婦人徘徊，特徵與協尋文章相同，已請婦人在現場等候。