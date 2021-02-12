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兔年還沒到！3隻小萌兔除夕夜逛大街 桃園警先收留

聯合報 / 記者張裕珍／桃園即時報導

送走了農曆鼠年迎來牛年，不過，昨天除夕夜，桃園市桃園後站的建新街竟有3隻小兔子在路上逛大街，讓過路人車都嚇了一跳，擔心小兔子闖入車道被撞傷，派出所員警獲報趕往「抓兔子」，陸續將3隻兔子帶回派出所照料，盼飼主儘早出面認領團圓。

昨天除夕夜晚上8點多，桃園警察分局大樹派出所員警黃書賢、蔡馨儀及黃蓉蘋接獲民眾報案，表示建新街上有3隻小兔子在路旁亂跑，擔心有危險，希望員警幫忙處理。

蔡馨儀說，當時接到民眾來電報案，提到公園內有兔子在跑，他們到場後，發現兔子活動範圍已經到了馬路旁邊，3人分頭抓兔子，先將牠們帶回所內，由於到現在還沒有飼主出面認領，又逢春節連假，所內已經準備了飼料、乾草及飲水器先行照料兔子。

3隻兔子毛絨絨、眼神無辜的模樣相當可愛，連派出所男警看了也忍不住融化，小心翼翼地將小兔子捧在手中細心呵護。大樹派出所指出，春節期間員警將先代為照料，若飼主發現有兔子走失，可到派出所認領，若春節過後仍無人領，將送交動保處處理。

桃園市桃園後站的建新街昨晚除夕夜有3隻小兔子在路上逛大街，大樹派出所員警獲報趕往「抓兔子」，陸續將3隻兔子帶回派出所照料，盼飼主儘早出面認領團圓。圖／桃園警方提供
桃園市桃園後站的建新街昨晚除夕夜有3隻小兔子在路上逛大街，大樹派出所員警獲報趕往「抓兔子」，陸續將3隻兔子帶回派出所照料，盼飼主儘早出面認領團圓。圖／桃園警方提供
桃園市桃園後站的建新街昨晚除夕夜有3隻小兔子在路上逛大街，大樹派出所員警獲報趕往「抓兔子」，陸續將3隻兔子帶回派出所照料，盼飼主儘早出面認領團圓。圖／桃園警方提供
桃園市桃園後站的建新街昨晚除夕夜有3隻小兔子在路上逛大街，大樹派出所員警獲報趕往「抓兔子」，陸續將3隻兔子帶回派出所照料，盼飼主儘早出面認領團圓。圖／桃園警方提供
桃園市桃園後站的建新街昨晚除夕夜有3隻小兔子在路上逛大街，大樹派出所員警獲報趕往「抓兔子」，陸續將3隻兔子帶回派出所照料，盼飼主儘早出面認領團圓。圖／桃園警方提供
桃園市桃園後站的建新街昨晚除夕夜有3隻小兔子在路上逛大街，大樹派出所員警獲報趕往「抓兔子」，陸續將3隻兔子帶回派出所照料，盼飼主儘早出面認領團圓。圖／桃園警方提供
桃園市桃園後站的建新街昨晚除夕夜有3隻小兔子在路上逛大街，大樹派出所員警獲報趕往「抓兔子」，陸續將3隻兔子帶回派出所照料，盼飼主儘早出面認領團圓。圖／桃園警方提供
桃園市桃園後站的建新街昨晚除夕夜有3隻小兔子在路上逛大街，大樹派出所員警獲報趕往「抓兔子」，陸續將3隻兔子帶回派出所照料，盼飼主儘早出面認領團圓。圖／桃園警方提供
桃園市桃園後站的建新街昨晚除夕夜有3隻小兔子在路上逛大街，大樹派出所員警獲報趕往「抓兔子」，陸續將3隻兔子帶回派出所照料，可愛模樣讓男警也融化。圖／桃園警方提供
桃園市桃園後站的建新街昨晚除夕夜有3隻小兔子在路上逛大街，大樹派出所員警獲報趕往「抓兔子」，陸續將3隻兔子帶回派出所照料，可愛模樣讓男警也融化。圖／桃園警方提供

春節 除夕夜 警察

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