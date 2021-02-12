兔年還沒到！3隻小萌兔除夕夜逛大街 桃園警先收留
送走了農曆鼠年迎來牛年，不過，昨天除夕夜，桃園市桃園後站的建新街竟有3隻小兔子在路上逛大街，讓過路人車都嚇了一跳，擔心小兔子闖入車道被撞傷，派出所員警獲報趕往「抓兔子」，陸續將3隻兔子帶回派出所照料，盼飼主儘早出面認領團圓。
昨天除夕夜晚上8點多，桃園警察分局大樹派出所員警黃書賢、蔡馨儀及黃蓉蘋接獲民眾報案，表示建新街上有3隻小兔子在路旁亂跑，擔心有危險，希望員警幫忙處理。
蔡馨儀說，當時接到民眾來電報案，提到公園內有兔子在跑，他們到場後，發現兔子活動範圍已經到了馬路旁邊，3人分頭抓兔子，先將牠們帶回所內，由於到現在還沒有飼主出面認領，又逢春節連假，所內已經準備了飼料、乾草及飲水器先行照料兔子。
3隻兔子毛絨絨、眼神無辜的模樣相當可愛，連派出所男警看了也忍不住融化，小心翼翼地將小兔子捧在手中細心呵護。大樹派出所指出，春節期間員警將先代為照料，若飼主發現有兔子走失，可到派出所認領，若春節過後仍無人領，將送交動保處處理。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言