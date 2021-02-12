兩女網紅住台中旅館房門沒鎖遭男子入室掀被 驚嚇報警

網紅寫真模特兒鄭姓女子(30歲)與閨密祝姓女直播主向台中警方報案，指2月7日入住台中南屯區某旅館，上午9點半熟睡時，王姓男子(31歲)闖入房間「還掀被」鄭女驚醒後，王男稱「只是送喝醉的祝女回房」隨後離去。祝女沒穿衣服醉倒浴室，兩人懷疑男子動機不純，趕緊報警，王男涉嫌「侵入住宅罪」被函送。

住在台北的鄭女向警方表示，當天和閨密祝女到台中參加活動，當晚入住台中南屯區一家旅館隔天早上9點半左右，鄭突然感覺被子被掀開，張開眼竟看到有陌生男子站在床邊，和她對眼相望，隨即離開。鄭女追出大喊「你是誰！」王姓男回說「送喝醉的祝女回房。」說完轉身離去。

鄭女以為這名男子是祝女友人，但閨密沒穿衣服醉倒浴室，就怕被對方拍下裸照，2女退房前趕緊報警，並請警員調閱監視器，發現送閨密回房的男生不是王男。

根據監視畫面顯示，送祝女回房的男子與她話別後離去，與王男錯身而過，還直接開門進入兩人房間，約2分鐘才又出現在走廊的監視畫面前離開。

鄭女等人跟著警方找上住同家旅館其他樓層的王姓男子對質，王男說「只是送祝女回房」「我沒有想太多」、「我什麼都沒做」、「自己喝多了」；鄭女兩人直呼好扯，提告王男侵入住宅罪，全案由警方調查。