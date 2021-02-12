快訊

桃園驚傳擄人綁票勒贖案 男子疑遭虐大年初一凌晨獲釋

南鯤鯓代天府國運籤出爐！一反連年下下籤 抽出中上籤「凶事脫出化成吉」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／初一暗夜惡火 南投金紙工廠全毀財損恐逾2千萬

聯合報 / 記者賴香珊／南投即時報導

南投縣竹山鎮前山路一間金紙工廠今凌晨0時許發生火警，因室內擺放大量易燃品，火勢猛烈，消防局獲報調派大批人車馳援，耗費2個多小時才控制撲滅，幸僅1名工人逃生時不慎扭傷腳，但燒毀財損粗估上千萬，起火原因待調查釐清。

南投縣消防局表示，今凌晨1時獲報，竹山鎮前山路有工廠火警，經確認是金紙工廠，內部堆放大量金紙成品及相關機械等易燃物，因此調派集集、名間、南投、鹿谷、雙冬、草屯、水里、松柏嶺、竹山等8分隊連同警義消55人出動滅火。

「鄰居說有聽到鞭炮聲。」該工廠負責人表示，當時接到外籍勞工來電通報說工廠著火了，趕到現場後聽附近居民說，事發前有聽到鞭炮聲，跑過來看時就已經有火竄出來，他的員工發現火警後也急忙逃出，腳還因此扭傷，還好人沒大礙。

但除夕團圓夜剛過，在大年初一就碰上暗夜惡火，負責人面色相當凝重，他提到，到場時，700、800坪的廠房幾乎都陷入火海，工廠倉庫裏頭除擺放大量金紙成品，也還有部分機械，粗估財損恐逾2千萬元。

南投縣消防局第三大隊則表示，今凌晨獲報後馳援，因倉庫內有金紙、紙箱等易燃物，悶燒嚴重，火舌不斷廠內竄出，耗費1小時才控制火勢，之後搭配挖土機移除易燃物持續灌救撲滅，詳細財損、起火點及原因仍待火場鑑識小組調查釐清。

南投縣竹山鎮一間金紙工廠今凌晨許發生火警，700多坪廠房全毀，財損恐逾2千萬。圖／讀者提供
南投縣竹山鎮一間金紙工廠今凌晨許發生火警，700多坪廠房全毀，財損恐逾2千萬。圖／讀者提供
南投縣竹山鎮一間金紙工廠今凌晨許發生火警，700多坪廠房全毀，財損恐逾2千萬。圖／讀者提供
南投縣竹山鎮一間金紙工廠今凌晨許發生火警，700多坪廠房全毀，財損恐逾2千萬。圖／讀者提供
南投縣竹山鎮一間金紙工廠今凌晨許發生火警，700多坪廠房全毀，財損恐逾2千萬。圖／讀者提供
南投縣竹山鎮一間金紙工廠今凌晨許發生火警，700多坪廠房全毀，財損恐逾2千萬。圖／讀者提供

集集

延伸閱讀

影／除夕夜台中太平區民宅神明廳失火 3人嗆傷

化解6年家庭失和 南投警助婦人小年夜返家過年

減少春節空汙 必要時工廠降載

墾丁火警只顧救火不救人？ 消防局：溝通上的誤會

相關新聞

影／初一暗夜惡火 南投金紙工廠全毀財損恐逾2千萬

南投縣竹山鎮前山路一間金紙工廠今凌晨0時許發生火警，因室內擺放大量易燃品，火勢猛烈，消防局獲報調派大批人車馳援，耗費2個...

擦撞起口角！高雄春節市集深夜鬥毆 3歲女童無辜受波及

高雄市鹽埕區新樂街春節市集歷史悠久，今年未因疫情停辦，昨天深夜，一對夫妻昨天帶小孩與2友人一起逛夜市，走路時友人與兩名男...

變調除夕夜！家人圍爐表兄弟翻舊帳互毆 波及員警受傷

昨晚是除夕夜，高雄市新田路黃姓一家人圍爐團聚至深夜，一對表兄弟素有嫌隙，酒後口角且發生肢體衝突，表哥被表弟推倒受傷，排解...

兔年還沒到！3隻小萌兔除夕夜逛大街 桃園警先收留

送走了農曆鼠年迎來牛年，不過，昨天除夕夜，桃園市桃園後站的建新街竟有3隻小兔子在路上逛大街，讓過路人車都嚇了一跳，擔心小...

兩女網紅住台中旅館房門沒鎖遭男子入室掀被 驚嚇報警

網紅寫真模特兒鄭姓女子(30歲)與閨密祝姓女直播主向台中警方報案，指2月7日入住台中南屯區某旅館，上午9點半熟睡時，王姓...

返台東撞分隔島 夫、兒傷 妻不治

除夕路況不平靜。周姓男子昨開車載妻小從台北市返回台東縣老家過年，途中在花蓮衝上分隔島再撞擊路樹，他與兒子分受輕重傷，暫無...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。