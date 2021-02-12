影／初一暗夜惡火 南投金紙工廠全毀財損恐逾2千萬

南投縣竹山鎮前山路一間金紙工廠今凌晨0時許發生火警，因室內擺放大量易燃品，火勢猛烈，消防局獲報調派大批人車馳援，耗費2個多小時才控制撲滅，幸僅1名工人逃生時不慎扭傷腳，但燒毀財損粗估上千萬，起火原因待調查釐清。

南投縣消防局表示，今凌晨1時獲報，竹山鎮前山路有工廠火警，經確認是金紙工廠，內部堆放大量金紙成品及相關機械等易燃物，因此調派集集、名間、南投、鹿谷、雙冬、草屯、水里、松柏嶺、竹山等8分隊連同警義消55人出動滅火。

「鄰居說有聽到鞭炮聲。」該工廠負責人表示，當時接到外籍勞工來電通報說工廠著火了，趕到現場後聽附近居民說，事發前有聽到鞭炮聲，跑過來看時就已經有火竄出來，他的員工發現火警後也急忙逃出，腳還因此扭傷，還好人沒大礙。

但除夕團圓夜剛過，在大年初一就碰上暗夜惡火，負責人面色相當凝重，他提到，到場時，700、800坪的廠房幾乎都陷入火海，工廠倉庫裏頭除擺放大量金紙成品，也還有部分機械，粗估財損恐逾2千萬元。