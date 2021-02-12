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擦撞起口角！高雄春節市集深夜鬥毆 3歲女童無辜受波及
高雄市鹽埕區新樂街春節市集歷史悠久，今年未因疫情停辦，昨天深夜，一對夫妻昨天帶小孩與2友人一起逛夜市，走路時友人與兩名男路人擦撞起口角，雙方一時之間大打出手，現場情況混亂，不僅3名大人受傷，一旁3歲女童也受波及，所幸傷勢輕微。
新樂街在農曆年間封街舉辦年節市集，昨晚逛街人潮擁擠，尤姓男子帶著妻女與2名男友人出門逛街。深夜近11點，尤男與陳姓男子因推擠發生口角，尤與陳一言不合大打出手，身旁友人也一起加入戰局，瞬間演變成5人混戰場面，現場民眾圍觀。
雙方混戰過程中，員警獲報趕至現場，尤男與陳男仍在扭打，尤男的3歲小女兒額頭瘀青，其餘3名大人身上也都有擦挫傷，共4人身上掛彩，全被帶回警局釐清案情。
警方指出，3名大人與1名小孩受傷，傷勢均無大礙。
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