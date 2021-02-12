變調除夕夜！家人圍爐表兄弟翻舊帳互毆 波及員警受傷

昨晚是除夕夜，高雄市新田路黃姓一家人圍爐團聚至深夜，一對表兄弟素有嫌隙，酒後口角且發生肢體衝突，表哥被表弟推倒受傷，排解糾紛的郭姓員警眼睛也被踢傷，警方最後以優勢警力制伏，並將踢傷員警的黃男依妨害公務移送。

今天凌晨1點多，新興警分局接獲新田路報案有民眾糾紛，現場情況混亂，兩名男子互相咆哮怒罵，其中一名男子右耳流血。警方發現，36歲黃姓男子（表弟）與28歲侯姓男子（表哥）是表兄弟關係，兩人原本就有心結，昨晚聚餐飲酒，酒後情緒失控翻舊帳大吵起來，黃男出手推侯男，侯右耳撞傷流血，其他親友勸架無效。

自強派出所郭姓員警獲報到場，黃男及侯男2人相互咆哮情緒激動，員警上前壓制，壓制過程中黃男晚頑力抵抗，混亂中踢傷郭姓員警的左眼，警方共將3男2女帶返派出所管束。