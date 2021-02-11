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影／除夕夜台中太平區民宅神明廳失火 3人嗆傷

聯合報 / 記者喻文玟／台中即時報導

除夕夜晚間，台中市太平區永義路晚間一處民宅發生火警，神明廳起火燃燒，造成3人嗆傷。台中市消防局表示，現場僅有4樓，全面燃燒，從高處拍攝，火勢猛烈，根據屋主表示，4樓供神明廳及倉庫使用，一共出動消防人員22名歷經1小時，才把火勢撲滅。

台中市消防局指出，起火地點位於太平區，這棟建築物共有3個門牌號碼，2個門牌號碼當工廠營業登記、另1個門牌號碼為供住宅使用，倉庫部份有放置大量紙箱、塑膠成品及機械循環油共有4桶，每桶約200公升，起火原因待查。

消防局晚間6點半左右接獲報案，8分鐘內就趕往現場，先請疏散屋內人員，現場有大量濃煙竄出，據現場屋主表示，起火點是4樓神明廳和倉庫，短短10幾分鐘就全面燃燒，屋內人員皆已撤出。

消防局說，現場有3名男性，77歲無嗆傷，肢體無力，意識清楚送往長安醫院；26歲、25歲，輕微吸入性嗆傷，意識清楚送往長安醫院。火勢大約1小時候撲滅，財損及起火原因待查。

除夕夜晚間，台中市太平區永義路一處工廠，4樓神明廳起火燃燒，造成3人嗆傷。圖／台中市消防局提供
除夕夜晚間，台中市太平區永義路一處工廠，4樓神明廳起火燃燒，造成3人嗆傷。圖／台中市消防局提供
除夕夜晚間，台中市太平區永義路一處工廠，4樓神明廳起火燃燒，造成3人嗆傷。圖／台中市消防局提供
除夕夜晚間，台中市太平區永義路一處工廠，4樓神明廳起火燃燒，造成3人嗆傷。圖／台中市消防局提供

門牌 台中市

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