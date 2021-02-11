台東青年嘴咬鞭炮玩過頭 炸傷口腔咽喉險送命

台東縣關山鎮1名23歲男子昨天晚上疑用嘴巴咬住已燃爆的鞭炮，不料鞭炮燃燒不全二度爆炸，造成口腔和咽喉深度灼傷，家屬急送往關山慈濟醫院，因喉腫脹且呼吸困難，病情急轉直下，醫師緊急插管、清創治療才脫離險境，轉送台東馬偕醫院醫治。

關山慈濟醫院值班院長潘永謙表示，傷者自訴撿拾已燃爆的鞭炮時，燃燒未完全的鞭炮突然又炸開，導致口腔炸傷；但從傷者口腔內深度灼傷且滿是炭粒，依灼傷的程度研判，應是鞭炮直接在嘴裡爆炸。

他說，傷者到院後咽喉快速腫脹，病情急轉直下，從呼吸正常到呼吸困難只有數分鐘，決定立即插管治療，否則病人可能因咽喉嚴重腫脹，導致氣管內管插不進去，需以氣切治療，會增加危險性。