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台東青年嘴咬鞭炮玩過頭 炸傷口腔咽喉險送命
台東縣關山鎮1名23歲男子昨天晚上疑用嘴巴咬住已燃爆的鞭炮，不料鞭炮燃燒不全二度爆炸，造成口腔和咽喉深度灼傷，家屬急送往關山慈濟醫院，因喉腫脹且呼吸困難，病情急轉直下，醫師緊急插管、清創治療才脫離險境，轉送台東馬偕醫院醫治。
關山慈濟醫院值班院長潘永謙表示，傷者自訴撿拾已燃爆的鞭炮時，燃燒未完全的鞭炮突然又炸開，導致口腔炸傷；但從傷者口腔內深度灼傷且滿是炭粒，依灼傷的程度研判，應是鞭炮直接在嘴裡爆炸。
他說，傷者到院後咽喉快速腫脹，病情急轉直下，從呼吸正常到呼吸困難只有數分鐘，決定立即插管治療，否則病人可能因咽喉嚴重腫脹，導致氣管內管插不進去，需以氣切治療，會增加危險性。
他提醒，玩鞭炮不要因一時興起做出危險行為，陪同就醫的家屬當時以為只要處理傷口、打完止痛針就可以回家，傷者也一派輕鬆，沒想到後果的嚴重。
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