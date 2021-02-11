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新北除夕加強收運垃圾 清潔隊員疑似遭BB彈射擊受傷
今天除夕，新北市清潔隊一早即提前開始加班加強收運，但有清潔隊員竟在出勤期間遭不明人士從高處以BB彈射擊，造成左肩及左手紅腫，目前已向警方報案。
環保局指出，新莊區隊黃姓隨車隊員昨（10）日晚間於中港一街94號附近執行垃圾清運作業時，遭不明人士從高處疑似以BB彈射擊左肩及左手，造成受傷部位紅腫，案發後立即向所在派出所備案。
另一起事件為三重區隊垃圾車滿載垃圾後，擔心民眾久候故車速稍快，加上天雨路滑，因而於前往八里焚化廠途中發生撞擊意外，導致隨車隊員頭部、臉部等多處受傷，目前已出院。環保局也將針對春節出勤隊員持續慰問關懷。
環保局表示，除夕前一週每日垃圾量比平常日約增加4成，今日所收垃圾量更高達約3800公噸，約為平常日的2.375倍。春節期間除夕晚間到初三停止收運垃圾，考量民眾仍有垃圾排出需求，各區清潔隊共提供68處垃圾定時定點收運服務。
環保局提醒，年前仍有發現部分民眾未預約即隨意棄置大型家具或未於清運時間丟棄垃圾包於定點，影響環境衛生形成髒亂點，造成清潔隊員不少困擾，倘有發現違規情況，依廢棄物清理法最高可處6000元。另嚴禁事業廢棄物或家具行廢棄物混入，倘經查獲未領有廢棄物清除處理許可，或未依許可內容清除處理廢棄物而隨意棄置，環保局於蒐集相關證據後將移請檢調單位依法偵辦。
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