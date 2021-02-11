新北除夕加強收運垃圾 清潔隊員疑似遭BB彈射擊受傷

今天除夕，新北市清潔隊一早即提前開始加班加強收運，但有清潔隊員竟在出勤期間遭不明人士從高處以BB彈射擊，造成左肩及左手紅腫，目前已向警方報案。

環保局指出，新莊區隊黃姓隨車隊員昨（10）日晚間於中港一街94號附近執行垃圾清運作業時，遭不明人士從高處疑似以BB彈射擊左肩及左手，造成受傷部位紅腫，案發後立即向所在派出所備案。

另一起事件為三重區隊垃圾車滿載垃圾後，擔心民眾久候故車速稍快，加上天雨路滑，因而於前往八里焚化廠途中發生撞擊意外，導致隨車隊員頭部、臉部等多處受傷，目前已出院。環保局也將針對春節出勤隊員持續慰問關懷。

環保局表示，除夕前一週每日垃圾量比平常日約增加4成，今日所收垃圾量更高達約3800公噸，約為平常日的2.375倍。春節期間除夕晚間到初三停止收運垃圾，考量民眾仍有垃圾排出需求，各區清潔隊共提供68處垃圾定時定點收運服務。