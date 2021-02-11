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玩鞭炮炸傷咽喉 台東男子險送命
台東1名男子小年夜遭鞭炮炸傷咽喉，經緊急插管處置後脫離險境。男子透露撿拾已燃爆鞭炮時，沒想到鞭炮2次引爆受傷。不過，醫院依傷口研判，鞭炮應該是直接在嘴裡中引爆。
關山慈濟醫院今天指出，10日（小年夜）晚上9時許有1名男子（23歲）被送急診就醫，傷者口腔內深度灼傷且布滿炭粒。
值班院長潘永謙表示，患者自訴撿拾已施放完畢的鞭炮時，燃燒未完全的鞭炮突然炸開而導致口腔炸傷；不過，傷者口腔內深度灼傷且布滿炭粒，依灼傷程度研判，應是鞭炮直接在嘴裡中引爆。
潘永謙指出，傷者因咽喉快速腫脹，病情急轉直下，從呼吸正常到呼吸困難只有短短數分鐘，所幸予插管治療，否則病人可能因為咽喉嚴重腫脹，導致氣管內管插不進去，而必需以氣切治療，會增加生命危險。
潘永謙提醒，玩鞭炮務必注意安全，勿因一時興有危險之舉。
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