影／八仙山森林火災5天毀0.8公頃 陸空聯手除夕才滅火

年假前夕，台中市和平區八仙山事業區第85林班（中橫便道19.3K）森林火災，2月6日下午4時接獲通報起，共動員277人次投入火場進行滅火工作，終於在東勢林區管理處、台中市政府消防局、內政部警政署保安警察第七總隊第五大隊及空勤總隊等單位通力合作下，火勢終於在今天熄滅，燃燒面積約0.8公頃，起火原因不明。

林務局東勢林區管理處課長江涵湘，這一區接近台八線中橫便道，起火原因還在調查中，因都是90度陡坡，直升機灌水有限，靠大量人力滅火，打火弟兄非常辛苦，燃燒面積達0.8公頃，估計是風勢太大，造成火苗「跳火」飛散，才有多處火點。

林務局東勢林區管理處表示，火場林相是針闊葉混淆林、芒草等不連續燃料，地形極為陡峭，東勢林區管理處第一時間啟動滅火機制，成立前進指揮所，因火場地勢關係，東勢處派出多名森林護管員組成精銳滅火部隊，架設繩索攀登近乎垂直地勢，直攻火場處理悶燒樹頭及多處火點。

林務局東勢林區管理處說，消防、滅火部隊、森林護管原克服險竣地勢，並背負滅火彈成功處理樹幹火，阻絕火勢向外延燒，其中更有女性森林護管員無畏崎嶇地勢，忍受濃煙，拉設水線進行殘火整理並移除腐質層燃料，同時空勤黑鷹直升機空中投水灌灑，提升滅火效能，累計投水104次，共208公噸，陸空全力合作，守住台灣珍貴的山林資源，護管員也可以安心回家過年了。