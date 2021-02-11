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影／桃園男按喇叭挑釁警察後逃逸 自撞垃圾車被逮
桃園市22歲孫姓男子昨天小年夜開車在桃園區宏昌六街、泰山街一帶繞行徘徊，剛好桃園分局員警在附近處理車禍事故，孫男竟故意按喇叭干擾、挑釁行徑怪異，警方線上通報圍捕，孫竟加速逃逸，一路蛇行，沿途撞倒路旁3輛機車、更自撞該路垃圾車車禍，警方趕到更拒不下車，警方打破車窗逮捕訊問，今天依公共危險罪嫌移送桃園地檢署偵辦。
警方指出，孫男駕駛轎車在桃園區宏昌六街、泰山街附近巷道繞行，行為怪異，剛好中路所警員在附近處理車禍事件，孫男竟開車到現場附近徘徊、向事故現場持續按喇叭干擾、故意挑釁，警方發現通報線上警網攔查該車。
孫男見警車出現攔捕尾隨，竟立即加速逃竄，該轎車往泰山街、泰成街62巷道繞行東轉西竄，在泰山、泰成街口撞倒路旁3輛機車後，仍繼續加速逃逸，行經壽昌街口撞上前方垃圾車事故，警方尾趕到現場，孫男卻拒不下車，警方乃打破車窗將孫男當場逮捕到案。
針對警訊為何對警察按喇叭挑釁、一路蛇行車禍肇事逃逸行為，孫男辯稱自己開車繞行，忘記為何按喇叭挑釁及肇逃。警方表示，孫男怪異挑釁囂張行為，警訊後將他依違反公共危險罪嫌移送桃檢偵辦。
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