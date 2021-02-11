化解6年家庭失和 南投警助婦人小年夜返家過年

年關將近，也是家人團聚之時，南投分局員警小年夜執勤時發現，面對一位已離家6年的陳姓女子，竟在關懷查詢對象中，終於連絡上家人並辦理撤尋手續，讓這位失散多年的婦人，能在過年前與家人團聚過年。

南投分局表示，半山派出所年輕警員林佳瑩、邱郁翔，在小年夜春雨綿綿，許多離鄉遊子都紛紛返家團圓時刻，晚間11點執行勤務時，處理一件原本單純，只需勸解後即可完成離開的糾紛案件、卻發現當中一位陳姓女子，在用心關懷離家原因時，才知婦人已經離家6年。