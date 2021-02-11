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化解6年家庭失和 南投警助婦人小年夜返家過年

聯合報 / 記者黑中亮／南投即時報導

年關將近，也是家人團聚之時，南投分局員警小年夜執勤時發現，面對一位已離家6年的陳姓女子，竟在關懷查詢對象中，終於連絡上家人並辦理撤尋手續，讓這位失散多年的婦人，能在過年前與家人團聚過年。

南投分局表示，半山派出所年輕警員林佳瑩、邱郁翔，在小年夜春雨綿綿，許多離鄉遊子都紛紛返家團圓時刻，晚間11點執行勤務時，處理一件原本單純，只需勸解後即可完成離開的糾紛案件、卻發現當中一位陳姓女子，在用心關懷離家原因時，才知婦人已經離家6年。

警員透露，小年夜經詢問陳女回憶離家出走時，一度讓她想起與家人的爭執畫面，甚至還不斷情緒激動，幾經安撫後心情才平復下來，並同意警員聯絡家屬前來，沒想到一個熱心的問詢，意外促成一件家庭團圓事件，終於在6年後返家過年。

陳姓女子離家6年，在南投警方連絡上家人後，並辦理撤尋手續，讓婦人能在過年前與家人團聚。圖／南投分局提供
陳姓女子離家6年，在南投警方連絡上家人後，並辦理撤尋手續，讓婦人能在過年前與家人團聚。圖／南投分局提供
陳姓女子離家6年，在南投警方連絡上家人後，並辦理撤尋手續，讓婦人能在過年前與家人團聚。圖／南投分局提供
陳姓女子離家6年，在南投警方連絡上家人後，並辦理撤尋手續，讓婦人能在過年前與家人團聚。圖／南投分局提供
陳姓女子離家6年，在南投警方連絡上家人後，並辦理撤尋手續，讓婦人能在過年前與家人團聚。圖／南投分局提供
陳姓女子離家6年，在南投警方連絡上家人後，並辦理撤尋手續，讓婦人能在過年前與家人團聚。圖／南投分局提供

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