聽新聞
test
0:00 / 0:00
扮消防財神宣導 新化消防除夕深入市場提醒水火無情
除夕，防火宣導不停歇；台南市政府消防局新化分隊今上午前往新化老街及新化市場，由義消同仁扮演消防財神發送紅包及宣導小物，利用民眾採買年貨時，沿途發送防火宣導單，提醒鄉親春節用電高峰，更要有防火憂患意識，有效遏止災害發生。
今上午由小隊長張宏全帶領新化義消中隊、新化義消分隊、新化義消婦宣分隊前往，張宏全表示，消防財神除了送財之外，更送防災，警義消同仁以熱情活力的防火防災宣導力抗嚴寒。期許市民朋友新年新春好運到，防災安全不煩惱。
新化消防分隊指出，水火無情，火警案件經常造成難以估計損失，若是人人都具有正確防火觀念，就能大幅減少災害發生，時近歲末寒冬之際，民眾用火、用電機會增加，防火措施更是不可輕忽，隨時注意爐具及電器用品的安全使用及維修，多一分小心，就減一分發生災害機會。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言