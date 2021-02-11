扮消防財神宣導 新化消防除夕深入市場提醒水火無情

除夕，防火宣導不停歇；台南市政府消防局新化分隊今上午前往新化老街及新化市場，由義消同仁扮演消防財神發送紅包及宣導小物，利用民眾採買年貨時，沿途發送防火宣導單，提醒鄉親春節用電高峰，更要有防火憂患意識，有效遏止災害發生。

今上午由小隊長張宏全帶領新化義消中隊、新化義消分隊、新化義消婦宣分隊前往，張宏全表示，消防財神除了送財之外，更送防災，警義消同仁以熱情活力的防火防災宣導力抗嚴寒。期許市民朋友新年新春好運到，防災安全不煩惱。