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扮消防財神宣導 新化消防除夕深入市場提醒水火無情

聯合報 / 記者謝進盛／台南即時報導

除夕，防火宣導不停歇；台南市政府消防局新化分隊今上午前往新化老街及新化市場，由義消同仁扮演消防財神發送紅包及宣導小物，利用民眾採買年貨時，沿途發送防火宣導單，提醒鄉親春節用電高峰，更要有防火憂患意識，有效遏止災害發生。

今上午由小隊長張宏全帶領新化義消中隊、新化義消分隊、新化義消婦宣分隊前往，張宏全表示，消防財神除了送財之外，更送防災，警義消同仁以熱情活力的防火防災宣導力抗嚴寒。期許市民朋友新年新春好運到，防災安全不煩惱。

新化消防分隊指出，水火無情，火警案件經常造成難以估計損失，若是人人都具有正確防火觀念，就能大幅減少災害發生，時近歲末寒冬之際，民眾用火、用電機會增加，防火措施更是不可輕忽，隨時注意爐具及電器用品的安全使用及維修，多一分小心，就減一分發生災害機會。

台南新化消防分隊除夕不停歇，今扮消防財神， 深入市場，加強防火宣導。圖／新化消防分隊提供
台南新化消防分隊除夕不停歇，今扮消防財神， 深入市場，加強防火宣導。圖／新化消防分隊提供
台南新化消防分隊除夕不停歇，今扮消防財神， 深入市場，加強防火宣導。圖／新化消防分隊提供
台南新化消防分隊除夕不停歇，今扮消防財神， 深入市場，加強防火宣導。圖／新化消防分隊提供
台南新化消防分隊除夕不停歇，今扮消防財神， 深入市場，加強防火宣導。圖／新化消防分隊提供
台南新化消防分隊除夕不停歇，今扮消防財神， 深入市場，加強防火宣導。圖／新化消防分隊提供

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