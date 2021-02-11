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開車返鄉過節赫見賊車在前方 鷹眼警立馬認出逮鴛鴦盜
一對橫行宜花東的鴛鴦大盜，今年元月間在知名的宜蘭清水地熱風景區，竊取他人機車置物箱內的財物，透過路口監視器鎖定這對鴛鴦大盜開的小客車，三星偵查隊小隊長曾玉樹牢記車牌，昨天開車回花蓮過年時，赫見竊賊開的車就在他前方，通報新城派出所協助攔查，逮到這對通緝犯夫妻。
宜蘭大同鄉清水地熱是縣內知名風景區，不管平假日人潮都多，今年1月16日清水地熱停車場發生民眾的機車置物箱財物遭竊，經調閱監視器清查發現2名可疑男女，共駕一輛自小客車行竊。
三星警察分局偵查隊小隊長曾玉樹昨天開車年假返鄉，好巧不巧就在台九線崇德段發現這輛自小客車就在他車的前面，隨即通報新城警分局協助攔查，當場查獲花蓮地檢署發布的羅姓及黃姓夫妻檔通緝犯，51歲羅姓丈夫因詐欺通緝、38歲妻子是詐欺及竊盜被通緝。
警方查出，這對鴛鴦大盜橫行宜花東各風景區，專門竊取遊客車內財物，兩地警察合力將其繩之以法，保障民眾在春節期間的財產安全，安心過好年。
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