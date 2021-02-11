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口角糾紛騎車踹移工狼狽自摔 永康警循線送辦4少年

聯合報 / 記者謝進盛／台南即時報導

有鄉民昨在臉書貼文台南永康有人騎機車踹外籍移工，引起外界撻伐，永康警分局昨晚循線通知4名少年到案說明，初步調查肇因口角糾紛，先依社會秩序維護法送辦，後續持續釐清，警方強調，無法容忍暴力行為，將嚴正執法，依法究辦。

昨下午2點多，有網友在臉書「台南爆料公社」貼出一段影片，片中有一對男子騎乘機車，另有1名外籍移工騎乘電動車在前，這對男子騎車靠近後，後座乘客出腳踢倒電動車致外籍移工倒地，不過自己摔車雙雙倒地，誇張行徑引起鄉民撻伐。

經永康警分局網路巡邏蒐報後，查出地點在永康區，責由龍潭派出所派員調查釐清。

警方昨晚循線通知涉案的李姓、楊姓少年及其他在場2名友人到案說明，查出影片事發於2月9日深夜，當時李男騎乘重機車搭載楊男，行經永康區龍橋街與龍安街口時，楊男疑與該外籍移工發生口角，由李男騎乘機車趨近外籍移工，後座楊男以腳踹車，雙方皆倒地，過程由2名同行友人拍下。

李男等對於自己行為感到自責與難過，並已於網路留言道歉，警方告誡後，已由家長陪同帶回。

本分局持續透過仲介公司尋找該名外籍移工持續釐清中，先依社會秩序維護法移送偵辦。

台南永康發生男子與移工口角踹車雙雙摔車，警循線送辦。圖／翻攝自台南爆料公社
台南永康發生男子與移工口角踹車雙雙摔車，警循線送辦。圖／翻攝自台南爆料公社

移工 爆料公社

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