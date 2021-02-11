聽新聞
test
0:00 / 0:00
口角糾紛騎車踹移工狼狽自摔 永康警循線送辦4少年
有鄉民昨在臉書貼文台南永康有人騎機車踹外籍移工，引起外界撻伐，永康警分局昨晚循線通知4名少年到案說明，初步調查肇因口角糾紛，先依社會秩序維護法送辦，後續持續釐清，警方強調，無法容忍暴力行為，將嚴正執法，依法究辦。
昨下午2點多，有網友在臉書「台南爆料公社」貼出一段影片，片中有一對男子騎乘機車，另有1名外籍移工騎乘電動車在前，這對男子騎車靠近後，後座乘客出腳踢倒電動車致外籍移工倒地，不過自己摔車雙雙倒地，誇張行徑引起鄉民撻伐。
經永康警分局網路巡邏蒐報後，查出地點在永康區，責由龍潭派出所派員調查釐清。
警方昨晚循線通知涉案的李姓、楊姓少年及其他在場2名友人到案說明，查出影片事發於2月9日深夜，當時李男騎乘重機車搭載楊男，行經永康區龍橋街與龍安街口時，楊男疑與該外籍移工發生口角，由李男騎乘機車趨近外籍移工，後座楊男以腳踹車，雙方皆倒地，過程由2名同行友人拍下。
李男等對於自己行為感到自責與難過，並已於網路留言道歉，警方告誡後，已由家長陪同帶回。
本分局持續透過仲介公司尋找該名外籍移工持續釐清中，先依社會秩序維護法移送偵辦。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言