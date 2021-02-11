遭輾還是噴飛致死？ 國道深夜車禍男子摔出車旁死亡
國道3號南下371公里處田寮路段，今凌晨零時許發生重大車禍，開轎車的陳男先擦撞護欄後翻覆，他飛出車外倒臥在轎車旁，在後方開轎車的劉姓男子跟著撞上陳的車輛，另外還有開著廂型車的宋姓男子稱經過現場時，有「壓到東西」，陳的死因由警方釐清中。
據了解，今天凌晨零時24分左右，陳男（31歲）因不明原因，開車撞上內側護欄，陳駕駛的白色轎車翻覆在外側車道，他又疑因未繫安全帶，人噴飛出車外，倒臥在轎車旁。
沒想到後續，在陳男車輛後方開轎車的劉男（41歲），也因閃避不及，擦撞陳所開的白色轎車，後撞上國道護欄。隨後又有開廂型車的宋男（32歲）經過車禍現場。
警消獲報到場時，因陳男已明顯死亡，未再送醫。國道警方實施酒測，劉男有極輕微的酒精反應，但未達舉發標準，非行車前飲酒、宋男酒測值為零，陳男則需經抽血檢驗，等待報告出爐。
劉男供稱，現場燈光昏暗，他有擦撞陳的車輛，宋男則說他有「壓到東西」，但不知道是壓到什麼。至於陳男死因為何？因現場未有目擊者，國道警方正調閱監視器、行車紀錄器釐清。
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