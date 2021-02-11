嘉義人返鄉不破財 嘉市科技執法及固定照相桿地點在這

嘉義市警局原在19個路段，設置固定式測速及闖紅燈違規取締照相桿，去年在中山路火車站前及彌陀路段，增設3組新固定式照相桿，同時搭配科技執法，24小時取締超速、闖紅燈、並排違停、不禮讓行人等違規，呼籲嘉義市用路人注意、避免違規受罰，另外出前可參看市區即時路況資訊、避免塞車。

嘉義市警局交通隊副隊長江志慶表示，去年固定式違規取締照相桿，取締最多路段前三名分別是，高鐵大道925號由西向東、湖仔內路100號南向北路段，及高鐵大道四維路口（港坪國小旁）。

「請提醒返鄉及訪嘉朋友！」江志慶說，中山路段去年4月起科技執法，取締並排停車、紅黃線違停、占用公車停靠處等違規，5月份違規曾高達825件，但今年1月僅175件，而且近8成都來自外縣市；另火車站前近期違規也大幅減少，主要違規時段為夜晚到清晨。

江志慶也提醒用路人，高鐵大道福義街口等路段，設有「測速及闖紅燈違規」固定式照相桿，新設備特色為，綠、黃燈偵測用路人超速行為，紅燈則轉為闖紅燈照相。許多駕駛行經路口，看見黃燈加速通過，有可能因此超速被拍照取締，提醒駕駛注意這些細節。

交通隊組長陳明桐表示，為加強110年春節交通疏運，用路人出門前可參看「嘉義市110年春節期間交通路況即時通」取得本市即時路況資訊，避開車多路段，網址 https://www.ccpb.gov.tw/webpage/cctv/