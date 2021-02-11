快訊

拜習通話！ 拜登關切北京經濟做法和對台灣獨斷行動

國道離奇車禍真相曝！男未繫安全帶拋飛車外 遭後車撞擊死

聽新聞
test
0:00 / 0:00

嘉義人返鄉不破財 嘉市科技執法及固定照相桿地點在這

聯合報 / 記者卜敏正／嘉義市即時報導

嘉義市警局原在19個路段，設置固定式測速及闖紅燈違規取締照相桿，去年在中山路火車站前及彌陀路段，增設3組新固定式照相桿，同時搭配科技執法，24小時取締超速、闖紅燈、並排違停、不禮讓行人等違規，呼籲嘉義市用路人注意、避免違規受罰，另外出前可參看市區即時路況資訊、避免塞車。

嘉義市警局交通隊副隊長江志慶表示，去年固定式違規取締照相桿，取締最多路段前三名分別是，高鐵大道925號由西向東、湖仔內路100號南向北路段，及高鐵大道四維路口（港坪國小旁）。

「請提醒返鄉及訪嘉朋友！」江志慶說，中山路段去年4月起科技執法，取締並排停車、紅黃線違停、占用公車停靠處等違規，5月份違規曾高達825件，但今年1月僅175件，而且近8成都來自外縣市；另火車站前近期違規也大幅減少，主要違規時段為夜晚到清晨。

江志慶也提醒用路人，高鐵大道福義街口等路段，設有「測速及闖紅燈違規」固定式照相桿，新設備特色為，綠、黃燈偵測用路人超速行為，紅燈則轉為闖紅燈照相。許多駕駛行經路口，看見黃燈加速通過，有可能因此超速被拍照取締，提醒駕駛注意這些細節。

交通隊組長陳明桐表示，為加強110年春節交通疏運，用路人出門前可參看「嘉義市110年春節期間交通路況即時通」取得本市即時路況資訊，避開車多路段，網址 https://www.ccpb.gov.tw/webpage/cctv/

另嘉義市固定式測速照相及闖紅燈照相設置地點，可參看 https://www.ccpb.gov.tw/content/?parent_id=10081

中山路段科技執法取締並排停車、紅黃線違停、占用公車停靠處等違規，近8成都來自外縣市。本報資料照片
中山路段科技執法取締並排停車、紅黃線違停、占用公車停靠處等違規，近8成都來自外縣市。本報資料照片
嘉義市高鐵大道四維路口（港坪國小旁）固定式違規取締照相桿，去年取締件數排行第三。記者卜敏正／攝影
嘉義市高鐵大道四維路口（港坪國小旁）固定式違規取締照相桿，去年取締件數排行第三。記者卜敏正／攝影
嘉義市警局統計發現，火車站科技執法，深夜至清晨取締數量最多。記者卜敏正／攝影
嘉義市警局統計發現，火車站科技執法，深夜至清晨取締數量最多。記者卜敏正／攝影

嘉義 高鐵

延伸閱讀

嘉義市文化路夜市昨晚爆人潮 網友直呼「全嘉塞爆中」

嘉市科技執法深夜至清晨取締數量最多 忠孝路事故居首

春節別傻傻跟著大客車走蘇花改路肩　小心科技執法開罰！

科技執法取締交違 台南市2月17日上路

相關新聞

國道駕車撞上不明物體再衝撞護欄 驚見翻覆車旁有男屍

春節期間，國道卻發生重大車禍。國道3號南下371.1公里處田寮路段，今天凌晨零時許時，一輛白色轎車因不明原因翻覆，車上的...

遭輾還是噴飛致死？ 國道深夜車禍男子摔出車旁死亡

國道3號南下371公里處田寮路段，今凌晨零時許發生重大車禍，開轎車的陳男先擦撞護欄後翻覆，他飛出車外倒臥在轎車旁，在後方...

嘉義人返鄉不破財 嘉市科技執法及固定照相桿地點在這

嘉義市警局原在19個路段，設置固定式測速及闖紅燈違規取締照相桿，去年在中山路火車站前及彌陀路段，增設3組新固定式照相桿，...

墊下巴臉抽脂失敗上PTT發文求償挨告 整型女獲不起訴

北市一名張姓女子前往中山區一間美型診所動墊下巴、開眼袋等手術，不滿術後成效向蔡姓持刀醫師索討重做費用、精神慰撫金，還上P...

疑未繫安全帶 男國道撞護欄翻覆拋飛車外死亡

國道3號南下371公里處田寮路段，今天凌晨零許發生重大車禍，一名開轎車的陳姓男子因不明原因撞護欄翻覆後，遭拋飛出車外，後...

男為救落水愛犬雙雙受困排水溝 便衣警神救援

高雄左營警分局左營所陳姓警員昨天下午1點多，在埋伏辦案時，意外看見一名林姓男子牽著狗在原生植物園散步，狗卻突然暴衝，掉落...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。