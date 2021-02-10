小年夜不平靜！轎車疑為閃遊覽車撞飛待轉機車 女騎士命危

高雄街頭小年夜發生重大車禍，黃男駕車疑為閃躲對向左轉遊覽車，不慎撞擊騎機車在待轉區停等的許姓女子，許被撞飛當場失去呼吸心跳，送聯合醫院搶救中。

據了解，駕車的黃男（28歲）沿著九如大橋往九如、中庸路口時，他疑似為了閃避要左轉的對向遊覽車，車頭往右，撞上騎機車停在機車待轉區停等紅燈的許女（59歲），許當場被撞飛，機車支離破碎，零件散落一地，失去呼吸心跳。騎機車跟在黃男車後方的陳姓男子（70歲），也對黃的轎車追撞，人因此受傷。

許女傷勢嚴重被送往聯合醫院，目前還在醫院搶救中，至於陳男有擦挫傷，也送醫包紮。警方對黃男實施酒測，沒有酒精反應。