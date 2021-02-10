小年夜黃偉哲與基層警察及民力圍爐 親下水餃表達感謝

今天小年夜，台南市長黃偉哲晚上來到永康警分局與基層員警及民力一起圍爐，他親下水餃並訂購弱勢團體年菜，關懷慰問基層警察同仁與民防、義警、巡守隊等協勤民力，感謝犧牲假期服務市民，春節期間維護治安的辛勞付出。

黃偉哲穿上廚師服，親自烹煮象徵「物庶民豐」、「圓圓滿滿」的水餃，端送至每一桌，為辛勞的員警與協勤民力加油打氣，慰勉警察同仁及協勤民力犧牲和家人團聚的時間，在第一線維護治安工作。

黃偉哲也祝福大家吃水餃，平平安安健健康康、生活豐富飽滿、健康光華亮麗，錢像元寶一樣滿滿。

黃偉哲由台南市警察局局長方仰寧、大台南警友會理事長林玉柱、副理事長蔡明憲、理事謝添寶、台南市警友會副理事長何儼、守望相助大隊長宋俊明、義警大隊長魏正宗及民防大隊長沈尚邦等陪同下，至永康分局與基層員警及協勤民力小年夜圍爐並發送慰問紅包，以肯定基層員警與協勤民力於年節期間的堅守崗位及犧牲奉獻。

黃偉哲也説，今年春節7天連續假期，除治安、交通工作的維護外，警察同仁結合義警、義交、民防、巡守、志工等民間五力，協助推動本市防疫工作，請同仁執勤時務必做好個人防護措施，保護好自己才能保護民眾，一同守護台南市民的健康，遠離疫情的危害。