快訊

你有獲財神青睞嗎？5.5億大樂透、春節大紅包獎號出爐

聽新聞
test
0:00 / 0:00

小年夜黃偉哲與基層警察及民力圍爐 親下水餃表達感謝

聯合報 / 記者吳淑玲／台南即時報導

今天小年夜，台南市長黃偉哲晚上來到永康警分局與基層員警及民力一起圍爐，他親下水餃並訂購弱勢團體年菜，關懷慰問基層警察同仁與民防、義警、巡守隊等協勤民力，感謝犧牲假期服務市民，春節期間維護治安的辛勞付出。

黃偉哲穿上廚師服，親自烹煮象徵「物庶民豐」、「圓圓滿滿」的水餃，端送至每一桌，為辛勞的員警與協勤民力加油打氣，慰勉警察同仁及協勤民力犧牲和家人團聚的時間，在第一線維護治安工作。

黃偉哲也祝福大家吃水餃，平平安安健健康康、生活豐富飽滿、健康光華亮麗，錢像元寶一樣滿滿。

黃偉哲由台南市警察局局長方仰寧、大台南警友會理事長林玉柱、副理事長蔡明憲、理事謝添寶、台南市警友會副理事長何儼、守望相助大隊長宋俊明、義警大隊長魏正宗及民防大隊長沈尚邦等陪同下，至永康分局與基層員警及協勤民力小年夜圍爐並發送慰問紅包，以肯定基層員警與協勤民力於年節期間的堅守崗位及犧牲奉獻。

黃偉哲也説，今年春節7天連續假期，除治安、交通工作的維護外，警察同仁結合義警、義交、民防、巡守、志工等民間五力，協助推動本市防疫工作，請同仁執勤時務必做好個人防護措施，保護好自己才能保護民眾，一同守護台南市民的健康，遠離疫情的危害。

黃偉哲表示，今晚圍爐特別訂購社福團體及弱勢團體所製作的年菜，除慰問辛勞的執勤員警與協勤民力外，更盼「拋磚引玉」喚起社會大眾的共鳴，共同發揮愛心多照護弱勢團體與民眾。

台南市長黃偉哲（右）晚上到永康警分局慰問基層員警，並致贈紅包給值勤員警。記者吳淑玲／攝影
台南市長黃偉哲（右）晚上到永康警分局慰問基層員警，並致贈紅包給值勤員警。記者吳淑玲／攝影
台南市長黃偉哲（中）晚上到永康警分局「圍爐」，慰問基層及民力大隊長與幹部。記者吳淑玲／攝影
台南市長黃偉哲（中）晚上到永康警分局「圍爐」，慰問基層及民力大隊長與幹部。記者吳淑玲／攝影
台南市長黃偉哲（左）晚上到永康警分局慰問基層員警，並致贈紅包給值勤員警。記者吳淑玲／攝影
台南市長黃偉哲（左）晚上到永康警分局慰問基層員警，並致贈紅包給值勤員警。記者吳淑玲／攝影
台南市長黃偉哲晚上到永康警分局，親下水餃慰問基層員警及民力。記者吳淑玲／攝影
台南市長黃偉哲晚上到永康警分局，親下水餃慰問基層員警及民力。記者吳淑玲／攝影
台南市長黃偉哲晚上到永康警分局，下水餃慰問基層員警。記者吳淑玲／攝影
台南市長黃偉哲晚上到永康警分局，下水餃慰問基層員警。記者吳淑玲／攝影
台南市長黃偉哲晚上到永康警分局，親送水餃慰問基層員警及民力，表達感謝。記者吳淑玲／攝影
台南市長黃偉哲晚上到永康警分局，親送水餃慰問基層員警及民力，表達感謝。記者吳淑玲／攝影

黃偉哲 警察

延伸閱讀

黃偉哲宮廟參拜祈福 感恩神明保佑、人民配合守住疫情

黃偉哲掃去陰霾 再登網路聲量「好感王」

不只市府小內閣異動！黃偉哲宣布2區長、13主秘也調整

台南再陷染疫高風險 案925在紡織大廠趴趴走

相關新聞

新北50歲巡佐疑心肌梗塞 倒在派出所門口搶救中

新北市消防局今天下午3時30分獲報，前往永和區中正派出所救護出勤，救護人員到場，發現派出所50歲張姓巡佐正準備出勤時，疑...

悲傷過年！90歲老翁騎機車與大貨車擦撞無生命跡象

嘉義縣消防局下午4點11分獲報，六腳鄉蘇厝村媽祖大橋旁五福宮旁道路，有一名90歲老翁騎機車不慎與大貨車擦撞，全身多處骨折...

小年夜黃偉哲與基層警察及民力圍爐 親下水餃表達感謝

今天小年夜，台南市長黃偉哲晚上來到永康警分局與基層員警及民力一起圍爐，他親下水餃並訂購弱勢團體年菜，關懷慰問基層警察同仁...

影／小年夜新北巡佐昏倒派出所前 侯友宜：盼平安

新北市消防局今天下午3時30分獲報，前往永和區中正派出所救護出勤，救護人員到場，發現派出所50歲張姓巡佐正準備出勤時，疑...

小年夜釣客失足摔落消波塊受困 幸穿救生衣救一命

海巡署中部分署第三岸巡隊梧棲安檢所值班人員今日清晨6時許接獲北堤釣魚人中區協會電話通報，有釣客因失足不慎摔落消波塊受困，...

疏導春節連假交通 陳家欽：運用執行力化解交通瓶頸

警政署長陳家欽今天趁春節連假首日，到高雄市警局交通大隊等單位慰勤。他表示，受新冠肺炎疫情影響，春節連假國內旅遊觀光人數預...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。