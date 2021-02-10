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影／小年夜新北巡佐昏倒派出所前 侯友宜：盼平安
新北市消防局今天下午3時30分獲報，前往永和區中正派出所救護出勤，救護人員到場，發現派出所50歲張姓巡佐正準備出勤時，疑似身體不適倒在派出所前，緊急送往慈濟醫院新店分院急救中。
新北市長侯友宜今天下午5時30分由新北市警局長黃宗仁陪同，到市警局位於中和區勤務大樓，慰問保大、交大、婦幼隊春節留守員警後受訪表示，張姓巡佐在出勤時突然昏厥，經搶救後送到新店慈濟醫院急救，目前已裝葉克膜搶救中，他祈禱張員能夠在鬼門關前救回一命。
侯友宜說，在第一時間得知消息立即打電話給慈濟醫院趙院長，希望能夠全力挽回張姓巡佐的性命，他說，在小年夜會特別祈禱、祝福、祈禱張員早日康復。侯友宜下午5時50分離開勤務大樓後，立即趕到慈濟醫院關心張員搶救現狀，希望能將人在鬼門關前搶救回來。
據了解，警專第九期畢業，現年50歲，育有一子的的張姓巡佐，今天出勤時昏倒疑似心肌梗塞所致，所內同事表示，張員平時有心血管方面的疾病，疑似近日天氣變化較大，由於今天是小年夜，派出所內同事都希望他能平安度過這個難關。
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