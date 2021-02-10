快訊

你有獲財神青睞嗎？5.5億大樂透、春節大紅包獎號出爐

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／小年夜新北巡佐昏倒派出所前 侯友宜：盼平安

聯合報 / 記者王長鼎／新北即時報導

新北市消防局今天下午3時30分獲報，前往永和區中正派出所救護出勤，救護人員到場，發現派出所50歲張姓巡佐正準備出勤時，疑似身體不適倒在派出所前，緊急送往慈濟醫院新店分院急救中。

新北市長侯友宜今天下午5時30分由新北市警局長黃宗仁陪同，到市警局位於中和區勤務大樓，慰問保大、交大、婦幼隊春節留守員警後受訪表示，張姓巡佐在出勤時突然昏厥，經搶救後送到新店慈濟醫院急救，目前已裝葉克膜搶救中，他祈禱張員能夠在鬼門關前救回一命。

侯友宜說，在第一時間得知消息立即打電話給慈濟醫院趙院長，希望能夠全力挽回張姓巡佐的性命，他說，在小年夜會特別祈禱、祝福、祈禱張員早日康復。侯友宜下午5時50分離開勤務大樓後，立即趕到慈濟醫院關心張員搶救現狀，希望能將人在鬼門關前搶救回來。

據了解，警專第九期畢業，現年50歲，育有一子的的張姓巡佐，今天出勤時昏倒疑似心肌梗塞所致，所內同事表示，張員平時有心血管方面的疾病，疑似近日天氣變化較大，由於今天是小年夜，派出所內同事都希望他能平安度過這個難關。

今天小年夜，新北市永和警分局中正橋派出所張姓巡佐昏倒派出所前機車格，送醫裝葉克膜搶救，市長侯友宜盼張員能平安度過難關。記者王長鼎／翻攝
今天小年夜，新北市永和警分局中正橋派出所張姓巡佐昏倒派出所前機車格，送醫裝葉克膜搶救，市長侯友宜盼張員能平安度過難關。記者王長鼎／翻攝
今天小年夜，市長侯友宜今天到新北市警局勤務大樓慰問春節留守的保大、交大、婦幼隊員警。記者王長鼎／攝影
今天小年夜，市長侯友宜今天到新北市警局勤務大樓慰問春節留守的保大、交大、婦幼隊員警。記者王長鼎／攝影
今天小年夜，新北市永和警分局中正橋派出所張姓巡佐昏倒派出所前機車格，送醫裝葉克膜搶救，市長侯友宜今天到新北市警局勤務大樓慰問員警時表示，盼張員能平安度過難關。記者王長鼎／攝影
今天小年夜，新北市永和警分局中正橋派出所張姓巡佐昏倒派出所前機車格，送醫裝葉克膜搶救，市長侯友宜今天到新北市警局勤務大樓慰問員警時表示，盼張員能平安度過難關。記者王長鼎／攝影
今天小年夜，市長侯友宜今天到新北市警局勤務大樓慰問春節留守的保大、交大、婦幼隊員警。記者王長鼎／攝影
今天小年夜，市長侯友宜今天到新北市警局勤務大樓慰問春節留守的保大、交大、婦幼隊員警。記者王長鼎／攝影

慈濟 侯友宜

延伸閱讀

新北16國民運動中心每2小時大消毒 侯友宜：防疫要到位

2021政治人物評比第一名 侯友宜：我就是一個新北市長

趙少康回黨造成分裂？ 侯友宜：祝福也歡迎一起貢獻

趙少康具總統相？遠見調查：真正的人氣政治明星是他

相關新聞

新北50歲巡佐疑心肌梗塞 倒在派出所門口搶救中

新北市消防局今天下午3時30分獲報，前往永和區中正派出所救護出勤，救護人員到場，發現派出所50歲張姓巡佐正準備出勤時，疑...

悲傷過年！90歲老翁騎機車與大貨車擦撞無生命跡象

嘉義縣消防局下午4點11分獲報，六腳鄉蘇厝村媽祖大橋旁五福宮旁道路，有一名90歲老翁騎機車不慎與大貨車擦撞，全身多處骨折...

小年夜黃偉哲與基層警察及民力圍爐 親下水餃表達感謝

今天小年夜，台南市長黃偉哲晚上來到永康警分局與基層員警及民力一起圍爐，他親下水餃並訂購弱勢團體年菜，關懷慰問基層警察同仁...

影／小年夜新北巡佐昏倒派出所前 侯友宜：盼平安

新北市消防局今天下午3時30分獲報，前往永和區中正派出所救護出勤，救護人員到場，發現派出所50歲張姓巡佐正準備出勤時，疑...

小年夜釣客失足摔落消波塊受困 幸穿救生衣救一命

海巡署中部分署第三岸巡隊梧棲安檢所值班人員今日清晨6時許接獲北堤釣魚人中區協會電話通報，有釣客因失足不慎摔落消波塊受困，...

疏導春節連假交通 陳家欽：運用執行力化解交通瓶頸

警政署長陳家欽今天趁春節連假首日，到高雄市警局交通大隊等單位慰勤。他表示，受新冠肺炎疫情影響，春節連假國內旅遊觀光人數預...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。