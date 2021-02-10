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疏導春節連假交通 陳家欽：運用執行力化解交通瓶頸
警政署長陳家欽今天趁春節連假首日，到高雄市警局交通大隊等單位慰勤。他表示，受新冠肺炎疫情影響，春節連假國內旅遊觀光人數預估會比往年上升，如有塞車情事，會影響遊客觀感及遊玩興致，希望在員警及協勤民力的努力下，共同達到「治安平穩、交通順暢、民眾安心」目標，讓民眾都能平安快樂過新年。
陳家欽今天由高雄市警察局長黃明昭陪同，到高雄市警交通大隊及仁武、新興等分局慰勤，他並在員警出入登記簿上，以紅筆註記「新春愉快、平安，謝謝大家，辛苦了」，並頒贈春節慰勉金及發放春節紅包，慰勉春節期間堅守崗位的員警，讓員警及協勤義警，直呼「揪感心」。
陳家欽表示，交通是警方重點工作之一，高雄市長陳陳其邁也非常的重視交通工作，近來全球受新冠肺炎疫情的影響，春節連假國內旅遊觀光人數預估會比往年上升，如有塞車情事會影響遊客觀感及遊玩興致，連假期間員警及民防、義警、義交、志工、守望相助隊等協勤民力，須秉持「警民一體」的理念通力合作。
陳家欽針對各重要道路與旅遊觀光景點，要求加強交通疏導及管制勤務，期望「運用執行力化解可能的交通瓶頸」，讓遊客留下美好回憶。
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