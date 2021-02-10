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她跳軌飄泊7年託夢終回家 善願無償起掘告別式胞兄淚謝

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導

基隆市沈姓女子跳軌自殺查不出身分，葬在南榮公墓無名屍墓區，2年多前警方雖查出身分正名，但家屬無力遷葬，在第一分局三組組長許耀彬協助下，由善願愛心協會提供無償起掘開挖、辦告別式、晉塔等儀式，終讓沈女「回家」。沈女的胞兄頻拭淚感謝，並指最近多次夢到妹妹，因此鼓足勇氣向許組長說明求助。

中華民國善願愛心協會理事長郭志祥今天表示，沈女在外飄零7寒暑，過年前一天終回家。9日下午在台北市第一殯儀館永懷廳舉辦一場遲了7年的告別式，在師父師姊引魂誦經聲中顯得哀戚。告別式進行時，善願志工集資3萬6千元慰問金給亡者兄長沈男，表達關懷哀悼。

1日一早，善願愛心協會由執行長吳倪冬月率隊一行7人，先前往基隆無主墓區，祭拜土地公及亡者後開始開挖，她的胞兄淚水潰堤。

沈女是在104年3月30日，在暖暖火車站突躍下鐵道，慘遭高速列車撞及身首異處，因無人認領葬於基隆無主墓區，並以無名女立碑。許耀彬2年多前查出身分，但死者胞兄因貧窮無力處理後事。

沈男拭著淚水向郭志祥道出生活困難，因他父親7年前腎癌往生後，妹妹從此失去笑容，話說得更少了。而媽媽1年多前也因胃出血引發敗症逝世，耗費將近30萬醫療喪葬費，再加上疫情關係失業迄今，身上幾乎沒有任何錢了。

他說，最近已有好幾次都夢到妹妹，雖然她不說話，也沒特殊表情，但他清楚知道她想回家了。因此，他鼓足勇氣向許耀彬組長說明一切，許組長轉介善願愛心協會全程都免費。沈男說，他相信這些冥冥中善緣巧妙安排，都是妹妹無形中的牽引。

無名女屍託夢飄泊7年回家，善願無償起掘告別式胞兄淚謝。圖／中華民國善願愛心協會提供
無名女屍託夢飄泊7年回家，善願無償起掘告別式胞兄淚謝。圖／中華民國善願愛心協會提供
無名女屍託夢飄泊7年回家，善願無償起掘告別式胞兄淚謝。圖／中華民國善願愛心協會提供
無名女屍託夢飄泊7年回家，善願無償起掘告別式胞兄淚謝。圖／中華民國善願愛心協會提供

愛心 基隆 告別式

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