影／放生活費的舊衣丟回收箱 員警展開空前尋衣任務

屏東縣東港鎮林姓婦人大掃除時一併整理舊衣物，昨天將數件舊衣丟進舊衣回收箱，返家後才想起，其中1件舊衣的口袋內有女兒給的4700元生活費，因回收箱被鎖住無法取回，只好報警求助；警方到場一度也被難倒，檢視回收箱構造後靈機一動，將舊衣回收箱翻倒並將底部抬起，將衣物倒回洞口，順利取回林婦丟棄的舊衣物和生活費。

東港分局興龍派出所長黃奕鳴說，60歲林姓婦人在電話中以無奈的語氣說，因過年大掃除整理舊衣物時，不慎將女兒給的4700元生活費一併隨著舊衣丟進舊衣回收箱，因回收箱被鎖住無法取回，也不知回收商的電話 當下求助無門，不知所措，於是報警請求協助。