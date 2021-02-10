民眾刮中10萬誤認未中獎 彩券商請警協尋找到中獎人

台南市張姓女子上月底在南區大同路買刮刮樂，刮完誤認沒中獎，將刮刮樂交給蔡姓彩券商，張女隨即離去。蔡事後發現張刮刮樂中獎10萬，卻不知何聯絡她，向警方求助。警方比對多筆資料，循線聯絡上張女，雙方約好昨天碰面，經指認無誤後，彩券商把中獎彩券交給女子，成就一樁美事。

張姓女子於1月28日上午11點多，在大同路郵局辦完事後，向路邊蔡姓刮刮樂彩券商購買數張「2000萬超級紅包」刮刮樂，張女刮完後，看代碼以為沒中獎，將刮刮樂交給蔡，請他丟棄，張女轉身離去。

蔡事後比對大吃一驚，張女丟棄的其中一張刮刮樂，竟中獎10萬元。他想還給張女，但不知聯絡，加上自己本身是小兒麻痺行動不便，一時不知如何是好。

蔡看到身旁有巡邏箱，想起每小時有警察來巡簽，就靜靜守在巡邏箱旁等候警察。正好大林派出所警員王承宥、陳智雍前往郵局進行金融機構安全維護，蔡見員警已簽完巡邏表、準備離去時，急忙叫住員警，拜託警方協助找到張女。

大林所警員盧亮丰調閱監視器影像，發現張女有進入郵局臨櫃辦事情，因此透過郵局登錄電話，由郵局循線聯繫上她，蔡與張女約好2月9日下午4點在大同路郵局碰面，蔡指認無誤後，將中獎刮刮樂交給張女，張女也準備紅包要答謝蔡男，蔡卻一再婉謝，拒不受禮，張女只好再添購刮刮樂，答謝彩券商的善行義舉。