半百男子失蹤逾半年 離家300里尋獲 老母開心流淚

過年是回家團圓日，一名56歲陳姓重度智能障礙男子去年6月即從屏東離家失蹤，日前彰化警方發現陳男在超商外徘徊，即以人臉辨識查出其身分，其高齡80幾歲的父母見到兒子能在年前回家老淚縱橫。另一名胡姓民眾今天被發現倒臥在田尾路旁，員警發現後進行人臉辨識，發現胡姓男子2月7日即從永靖鄉家中離家走失，被報失蹤，家屬對於能在過年前找到他非常感謝警方。

彰化警察分局八卦山派出所警員朱玄武2月初執行巡邏勤務時，在彰化市中正路發現滿頭白髮與落腮白鬍男子深夜還在超商外徘徊，男子疑似智能障礙無法清楚表達身分及住所，朱員即以M-Police臉孔辨識出有20多人符合特徵者，再以相片逐一比對資料清查，查出男子可能是家住屏東的陳姓男子，與其家屬連絡後，用Line傳照指認，而確認了身分。

56歲陳男領有極重度智能障礙手冊，家屬說，陳男雖已56歲但智力如同小孩一般，經常跟廟會陣頭出門多日後自行返家，因父母都已高齡80幾歲無力管教，去年6月離家不知去向，父母雖很焦急，但心想其兄弟各已成家，不敢勞煩陳男其他兄弟找尋，所以並未報案失蹤人口，當員警傳送男子目前滿頭白髮與落腮白鬍照片給家屬指認時，80幾歲老母看到兒子相片也傷心落淚，立刻聯絡陳男弟 弟開車北上到彰化接陳男返家團圓。

陳男在派出所看到年邁母親時如同孩子般的直喊「媽媽，媽媽」，問媽媽是不是要來帶他回家了，讓員警聽了眼眶眶泛淚。

彰化警察分局分局長婁自強說，此案因員警鍥而不捨積極查尋聯繫，終於讓離家300公里的弱智男子能在農曆春節前與家人團圓，同仁們可說是體現「身在公門好修行」的精神，足為表率。