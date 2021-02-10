牛年開車省道上撞死牛 網友：肇逃駕駛恐會衰整年

省道台1線潮州大橋今天凌晨發生黃牛被疾駛車車輛撞死事件，牛隻頭部被受到重創，倒臥路中血流滿地，牛角還被撞斷，肇事車輛逃逸，警方查出是潮州大橋下方河床放牧的牛群，通知飼主領回並調閱路口監視器查證；網友說，牛年開車撞死牛，肇逃的駕駛恐會衰整年。

警方調查，今天清晨約零時30分，有頭黃牛從潮州大橋下方的河床地走到潮州大橋北上車道上，疑似遭到車輛撞擊頭部，重創牛隻頭部，牛角還被撞斷，當場倒地不起，奄奄一息，不久傷重死亡；警方連絡放牧牛隻林姓飼主到場查看，確認是飼養於東港溪鹿寮河堤的牛隻，聯絡業者自東港來協助清運，載送到台南善化屠宰場。

警方表示，潮州大橋下河床常有飼主放牧牛隻，偶會發生牛隻不受控跑到馬路上來，依據牛隻被撞擊的傷勢來看，肇事車輛可能是大型車輛，凌晨時段車輛少，碰判車速很快，才來不及煞車。