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凌晨兩輛轎車遭砸蛋 警方到場犯嫌逃離
春節連假期間，本應開心出遊，但今天凌晨有兩輛轎車行經左營區翠華路時，車輛卻意外遭到不明人士丟擲雞蛋，警方到場時犯嫌已逃逸，目前正循線擴大調閱監視器追查中。
今天凌晨1點23分左右，有兩輛轎車行經左營區翠華路、崇德路口時，接連遭人丟棄雞蛋，蛋液砸在車輛擋風玻璃前，讓駕駛人邱姓、劉姓男子氣得報警。
轄區警方左營分局獲報後展開追查，判斷疑似有民眾在蓮池潭物產館通往原生植物園的自行車天橋上，朝平面道路丟擲雞蛋，才會讓兩輛轎車遭到波及。警方到場時天橋上已無人，目前正積極擴大調閱監視器偵辦。
警方呼籲，勿以為亂丟雞蛋只是好玩，此行為如有造成損壞或壅塞陸路或其他公眾往來之設備之危險者，將可依刑法第185條公共危險罪送辦，處五年以下有期徒刑、拘役或1萬5千元以下罰金。
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