兒失聯30多年…警察尋人高手找到了！93歲父看照片哭了

台南麻豆警分局尋人高手吳孟宇巡佐幾個月前在系統查得一筆通報資料，新北市淡水區精神護理之家有一名身分不明6旬男子無人認領。經比對上百筆資料，查出台南鹽水區的走失相似，他前往戶籍地通知家屬時，93歲黃姓老翁一眼就從照片認出兒子，且一直盯著兒子的照片目不轉睛，且幾近哽咽地說找兒子30年，妻子去年等不到兒子已撒手人圜，他在有生之年可以再看到兒子一面，終於了了一樁心願。

據了解，該名男子是76年在台北市區街頭被人發現，因當時查無該男子身分，由台北市社會局協助收容安置。吳孟宇著手比對逐一過濾失蹤人口歷史報案紀錄，從上百筆資料中成功查得一筆鹽水區的走失資料，他前往戶籍地通知家屬時，出來應門的獨居93歲黃姓老翁，當看到員警拿出的照片時，老翁一眼就認出是失聯30多年的兒子，而隔壁鄰居也是失聯男子的同學，也指認無誤。

黃姓老翁拿著照片一直盯著目不轉睛，用沙啞聲音詢問警方兒子的相關消息，忍不往流下眼淚，向員警表示，兒子是（49年次），服完兵役退伍返家後就出現精神異常等怪異行為，後來說要前往北部就業後便失去聯繫，當時雖立刻向警方報案，卻仍查無黃男下落並從此杳無音訊。

一轉眼過去30幾個年頭，他和妻子都沒有放棄找兒子，但老伴去年等不到兒子已經去世，他年事已高，雖心心念念地期盼，希望有生之年能再見到兒子一面，但也不敢抱著太大希望，當吳孟宇拿著照片上門指認，讓黃姓老翁喜極而泣，幾十年的等待終於有圓滿結果。

吳孟宇說，每次經過貼有身分不明或人口協尋海報的牆面，心裡總會浮現一個念頭：「想幫助他們找到回家的路」。他到淡水安置機構探視黃姓男子，他幾乎無表達能力，外表也因已經61歲，和當年失聯20多歲的樣子，差異很大，請機構找到當年建檔照片，老父親一直盯著兒子年輕時的照片，令人看了很不捨和心酸。

因黃姓父親已經93歲，不方便北上也無力照顧兒子，目前由台北市和台南市社會局協助，趕辦程序，將黃姓男子轉移回到台南市社福機構安置，讓老父親能夠看到兒子，同享天倫之樂。