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菲籍移工偷10萬腳踏車8千賤賣 失主痛批不識貨

聯合報 / 記者蔡翼謙／台北即時報導

來台打工的菲律賓籍男子強納森缺錢花用，見路邊一台腳踏車要價不菲，便徒手破壞鎖頭及鐵鍊將車騎走，警方逮到他後，才發現該腳踏車要價超過10萬，強納森卻用8000元賣出，腳踏車車主得知，痛批強納森不識貨。

警方調查，36歲強納森在台灣從事鐵工，去年12月徒步行經捷運民權西路站旁巷內，認為一台腳踏車要價不菲，徒手破壞鐵鍊及鎖頭，騎走往三重方向逃逸。

警方是接獲腳踏車主李姓男子報案，李男稱他本來將車借給朋友，但朋友隨意將車停在捷運站旁巷內，自己前往停車處找不到腳踏車，因腳踏車價格超過10萬，才趕緊報案。

警方調閱監視器認為強納森涉有重嫌，查他資料發現他過去也曾偷腳踏車，日前循線前往他的三重公司宿舍逮人。強納森被逮後坦承犯行，辯稱缺錢花用，已將偷來的腳踏車在網上用8000元賣出。

李男得知自己的腳踏車被賤賣，心疼不已。據了解，強納森是用拍賣方式賣出，與買家面交後，買家立刻騎走。警方詢後將強納森依竊盜罪嫌送辦。 

強納森偷竊的腳踏車要價超過10萬，他卻用8000元賤賣，車主心疼不已。 記者蔡翼謙／翻攝
強納森偷竊的腳踏車要價超過10萬，他卻用8000元賤賣，車主心疼不已。 記者蔡翼謙／翻攝

腳踏車 偷竊 移工

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