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獵捕「龍王鯛」的蘭嶼2男抓到了！辯誤捕拍照後放回大海

聯合報 / 記者尤聰光／台東即時報導

台東蘭嶼李姓及謝姓男子誤捕瀕危保育物種「龍王鯛」，海巡調查後今天依野生動物保育法函送台東地檢署偵辦。記者尤聰光／翻攝
台東蘭嶼李姓及謝姓男子誤捕瀕危保育物種「龍王鯛」，海巡調查後今天依野生動物保育法函送台東地檢署偵辦。記者尤聰光／翻攝
台東蘭嶼有民眾獵捕瀕危保育物種「龍王鯛」引發關注，海巡第13大隊昨天展開調查，循線查獲李姓及謝姓男子涉有重嫌，雖查無魚體及殘骸等物證，但2人坦承誤捕放回大海，今天依野生動物保育法函送台東地檢署偵辦。

海巡第13大隊表示，昨天根據縣府提供資訊後，立即前往蘭嶼李姓男子及謝姓男子住家搜查，翻開冰箱並無查獲龍王鯛魚體及殘骸，2人供稱3天前潛水放長線捕魚時，不小心誤捕，拍照留念後，即放回大海。

今天上午傳喚2人前往蘭嶼開元安檢所製作筆錄，2人坦承誤捕到龍王鯛，強調沒有食用或另作其他用途。海巡訊後依野生動物保育法函送台東地檢署偵辦。

縣府農業處強調，龍王鯛為保育類野生動物應予保育，不得騷擾、虐待、獵捕、宰殺或為其他利用，違者可依野動法第41條規定，處6月以上5年以下有期徒刑，得併科新台幣20萬元以上、100萬元以下罰金。

2016年5月間綠島有民宿業者因獵捕宰殺龍王鯛的照片遭PO上網，遭網友肉搜揪出後，業者被調查起訴，雖業者辯稱因視力模糊誤殺，但台東地方法院法官不採信，2017年依違反野保法判處業者6月徒刑，併科罰金30萬元。

龍王鯛 台東 蘭嶼

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