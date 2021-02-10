28歲長髮櫃姐專偷日系商品 攤商即時影像通報逮人

洪姓專櫃小姐利用捷運攤商未營業時，行竊、侵占服飾商品，遭轄區線上警網逮捕。記者廖炳棋/翻攝 一名在台北市忠孝東路知名百貨上班洪姓專櫃小姐（28歲），近一個月來，竟因喜愛日系服飾商品，多次在公館商圈的攤商下手行竊，失竊的女攤商不堪損失，聽從警方建議加入當地商家的網路即時影像APP通報系統，專櫃小姐再次行竊時，警方從APP獲知消息，即時攔截並逮捕洪女。

中正二警分局指出，各捷運站也依站體大小、轉運人潮或附近商圈考量，在通往搭乘捷運的連通道，閒置空間招租商家進駐營業，但捷運站內通道往往受限空間，大部分攤商無店面展間，未營業期間展售的商品只以布幔蓋住，僅依賴少數保全人員做大範圍的看顧，這種防君子不防小人的做法，讓有心之人心存僥倖犯罪。

日前思源街派出所，受理捷運租賃顧姓女攤商報案，她說近一個月內，接二連三發生商品不見，她查看監視器畫面，發現一名女子經常趁店家還沒營業時間，偷偷拉開攤架上布幔拿取展售商品、衣服等物品，儘管攤商裝設監視錄影設備，但緩不濟急且警察追查身分不易。

警員賴證鈞苦思後與店長溝通，建議她加入商家的網路即時影像APP通報系統，一起監控並防止案件發生，另名警員呂建緯調閱嫌犯來去路線，初步鎖定在忠孝東路上知名百貨公司內當專櫃小姐的洪姓女子涉有重嫌。