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山谷頻傳呼救聲 員警溯溪找到酒醉失足男子
苗栗縣南庄鄉40歲高姓男子昨晚酒後步行返家時，因不勝酒力跌落山谷邊坡的草叢裡，不斷大聲呼救，民眾聽見山谷間傳來呼叫聲，報警求助，頭份警分局東河派出所所長根世雲趕往現場查看，溯溪到對岸山谷的草叢裡找到高姓男子，他身上沒有明顯傷勢，將他引導帶出，隨後協助以巡邏車將他送返家休息。
頭份警分局表示，東河派出所昨晚9點多接獲民眾報案指稱，在南庄鄉東河村8鄰大竹園產業道路的山谷內，傳出一名男子的呼救聲，請警方協尋；根世雲立即隨報案民眾到現場查看，趕抵時發現山谷間真的傳來斷斷續續呼救聲，他一邊呼叫一邊沿著呼救聲傳來的方向尋找。
在穿越草叢溯溪到對面山谷邊坡後，找到了喊叫的高姓男子，初步檢視他沒有明顯傷勢且對談正常，對方表示喝了酒後要走路回家，卻不慎跌落山谷邊坡下，心裡很害怕，只好大聲呼救，還好警方來救他，不然後果不堪設想；昨晚山區溫度驟降，高姓男子衣著單薄，員警將他帶出後，考量安全因此用巡邏車將高男載回家休息，家人對警方護送高男返家，頻頻道謝。
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